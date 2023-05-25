"Міс Україна" Анна Неплях шокувала історією з купе Укрзалізниці: "Дістав своє багатство"

"Міс України Всесвіт 2021" Анна Неплях емоційно відреагувала на "жіночі вагони", які планують запровадити в Укрзалізниці. Модель часто їздить маршрутом Київ – Дніпро, і під час однієї з таких поїздок з нею трапилася жахлива ситуація.

Свою історію Анна Неплях розповіла в інстаграм-сторіс. Додому, у рідний Дніпро, вона завжди обирає нічні потяги з Києва, бо дуже легко засинає. Однак був випадок, коли "Міс України Всесвіт 2021" всю ніч пролежала у темряві й не зімкнула очей. Тоді в купе Укрзалізниці з нею було троє чоловіків.

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Анна Неплях розповіла жахливу історію з купе Укрзалізниці

Я спала на нижній правій поличці, а той, що не спав, – на лівій верхній. Коли два інші чоловіки заснули, він дістав своє багатство і, дивлячись на мене зі своєї верхньої полички, став мастурбувати. Я злякалась і робила вигляд, що сплю. Але ніч була для мене безсонна,

– поділилася Анна Неплях.

На щастя, ні цей чоловік, ні двоє інших її не чіпали, але психологічна травма залишилася.

Фото з інстаграм-сторіс Анни Неплях

"Моє особисте дякую Укрзалізниці, що почули жінок і реалізуєте вагони, де кожна жінка зможе відчути себе безпечно", – звернулася Анна Неплях.

Фото з інстаграм-сторіс Анни Неплях

Що відомо про "жіночі вагони" Укрзалізниці