Анімаційна історія гуцулів: серія колоритних мультфільмів від Hutsul Planet

Новий проєкт з Коломиї Hutsul Planet презентував вже 2 серії анімаційної історії про гуцулів та Гуцульщину. Arkan Fantasy (Фантазія "Аркан") та Violet Blossom ("Ой зацвіли фіалочки") вже підкорили серця українських глядачів.

Hutsul Planet – новий проєкт, який у квітні 2021 року випустив перший альбом The Music Of The Mountains ("Музика Гір"). Цю унікальну музичну збірку записували на знаменитій студії звукозапису Metalworks Studios у Канаді декілька років. Над саундом "Музики Гір" працювала інтернаціональна команда із понад 200 музикантів, зокрема зіркові творці саундтреків до голлівудських кінохітів Станіслав Фомін та Алан Мейєрсон.

В музиці Hutsul Planet наче оживають образи із легендарного фільму Сергія Параджанова "Тіні забутих предків". Стилістично це мікс фольку, джазу, блюзу, року, симфонічної музики, хоча сам проєкт позиціює себе у стилі world music. Анімаційні замальовки на музику Hutsul Planet не просто ілюструватимуть музичні композиції, а розповідатимуть про традиції, звичаї та колорит унікальної гірської етнічної групи українців.

Arkan Fantasy (Фантазія "Аркан")

Першою анімаційною прем'єрою "Музики гір" став мультфільм Arkan Fantasy (Фантазія "Аркан"). Це історія маленького гуцула, який виростає, переймаючи від батька життєвий досвід і традиції рідної землі. Символом таких знань у відео є бартка – традиційний гуцульський топірець, яку хлопчик отримує від старшого у сім'ї. Він не лише готовий станцювати бойовий ритуальний танець гуцулів аркан, а й продовжити рід.

Фантазія "Аркан": дивіться відео онлайн

Violet Blossom ("Ой зацвіли фіалочки")

У другій, яскравій та зворушливій серії анімаційної історії гуцулів "Ой зацвіли фіалочки" показано гуцулку, яка, виростаючи, вбирає в себе всю силу й традиції рідного краю: допомагає мамі по господарству, пряде, виготовляє ліжники.

Також у цій серії показані прокидання природи, весна, якій особливої краси додають фіалки, що якраз зараз розцвітають у величних Карпатах.

"Ой зацвіли фіалочки": дивіться відео онлайн