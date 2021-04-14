"Ангелу" Жозефін Скрівер – 28: найсексуальніші фото данської красуні 18+

Данська модель, один із найпопулярніших "ангелів" Victoria's Secret Жозефін Скрівер святкує день народження. 14 квітня їй виповнюється 28 років. З цієї нагоди редакція Showbiz 24 підготувала добірку найсексуальніших світлин манекенниці, які вона публікувала в мережі.

За особистою сторінкою Жозефін в інстаграмі стежать понад 6 мільйонів користувачів мережі. Манекенниця публікує не лише фото, де показує варіанти красивих аутфітів, а й приголомшує відвертістю.

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У стрічці профілю Скрівер можна побачити чимало пікантних кадрів, на яких вона демонструє своє оголене тіло. Модель постає перед камерою у вишуканій білизні, відвертих купальниках, які підкреслюють принади тіла.

5 років тому Жозефін стала "ангелом" білизняного бренду Victoria's Secret. З того часу дівчина здобула шалену популярність і тепер є прикладом для багатьох модниць. Також вона розбурхує уяву шанувальників пікантними фотографіями. Добірку найвідвертіших фото відомої моделі – дивіться далі.