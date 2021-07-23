Анджеліна Джолі прилетіла у Францію: акторку заскочили в костюмі бджоляра

У Прованс голлівудська зірка Анджеліна Джолі прибула як посол доброї волі ООН. Все задля того, щоб вручити дипломи першим випускницям програми "Від жінок бджолам". Акторку помітили на пасіці в костюмі бджоляра.

У травні Анджеліна Джолі знялась у сміливій фотосесії для National Geographic. Щоб привернути увагу до масової загибелі бджіл, вона позувала з десятками комах на тілі. Тепер зірка долучилася до проєкту "Від жінок бджолам", який відбувається з ініціативи ЮНЕСКО та французького бренду Guerlain.

До теми Анджеліна Джолі знялася з бджолами на обличчі та тілі: сміливий фотопроєкт

Вона прилетіла у Прованс, аби вручити дипломи випускницям Французької обсерваторії апіології. Щороку туди запрошують десять жінок з п'яти біосферних заповідників. Вони проходять 30-денний навчальний курс, вивчаючи теоретичні та практичні основи бджільництва.

Разом з випускницями програми "Від жінок бджолам" Анджеліна Джолі з'явилась на пасіці. Вона одягла білий костюм бджоляра і коричневі чоботи. Навіть у цьому look акторка виглядала гламурно.

Фото Анджеліни Джолі в костюмі бджоляра дивіться на сайті таблоїда Page Six

На офіційну частину знаменитість одягла сарафан пісочного кольору на тонких бретелях. Вбрання довжини максі з кишенями фантастично підкреслило струнку фігуру Анджеліни Джолі.

Під нього вона підібрала коричневі капці й золоті прикраси. Голлівудська зірка виглядала просто, однак дуже жіночно й елегантно.