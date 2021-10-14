Анджеліна Джолі зустрілась з фанами у светрі з оголеним плечем
Джерело:Daily Mail
У вівторок, 12 жовтня, Анджеліна Джолі презентувала свою нову книгу. З нагоди її виходу акторка влаштувала автограф-сесію з фанатами. Для осіннього виходу в Лос-Анджелесі вона обрала білу спідницю та сірий светр, який оголив одне плече.
У співавторстві з адвокатом Джеральдін ван Бюрен Анджеліна Джолі створила книжку "Знай свої права та відстоюй їх" (Know Your Rights and Claim Them). Презентація відбулась у книгарні Skylight у Лос-Анджелесі, куди прибули десятки її прихильників.
Не пропустіть Анджеліну Джолі заскочили на побаченні з колишнім чоловіком
Судячи з публікацій у мережі, зірка була люб'язною, не відмовляла в автографах і фото.
Для перегляду всіх світлин гортайте вправо
Образ Анджеліни Джолі
Для рідкісної появи на публіці голлівудська зірка обрала аутфіт, натхненний нульовими. На ній сірий светр з нібито розтягнутою горловиною, що оголила ліве плече. Звабливий верх вона скомбінувала з білою спідницею-олівець.
Вбрання довжини міді, виконане з кашеміру, ідеально поєдналося з класичними туфлями-човниками бежевого відтінку. Сумку Анджеліна Джолі підібрала в тон до взуття. Не менш важливо, що захисну маску акторка не знімала впродовж усієї автограф-сесії.Більше фото нового виходу Анджеліни Джолі дивіться на сайті таблоїда Just Jared.