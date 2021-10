Анджеліна Джолі зустрілась з фанами у светрі з оголеним плечем

У вівторок, 12 жовтня, Анджеліна Джолі презентувала свою нову книгу. З нагоди її виходу акторка влаштувала автограф-сесію з фанатами. Для осіннього виходу в Лос-Анджелесі вона обрала білу спідницю та сірий светр, який оголив одне плече.

У співавторстві з адвокатом Джеральдін ван Бюрен Анджеліна Джолі створила книжку "Знай свої права та відстоюй їх" (Know Your Rights and Claim Them). Презентація відбулась у книгарні Skylight у Лос-Анджелесі, куди прибули десятки її прихильників.

Судячи з публікацій у мережі, зірка була люб'язною, не відмовляла в автографах і фото.

Для рідкісної появи на публіці голлівудська зірка обрала аутфіт, натхненний нульовими. На ній сірий светр з нібито розтягнутою горловиною, що оголила ліве плече. Звабливий верх вона скомбінувала з білою спідницею-олівець.

Вбрання довжини міді, виконане з кашеміру, ідеально поєдналося з класичними туфлями-човниками бежевого відтінку. Сумку Анджеліна Джолі підібрала в тон до взуття. Не менш важливо, що захисну маску акторка не знімала впродовж усієї автограф-сесії.

