Анджеліна Джолі вийшла на червону доріжку з п'ятьма дітьми: рідкісні фото

У понеділок, 18 жовтня, у Лос-Анджелесі відбулась прем'єра супергеройського фільму "Вічні", в якому Анджеліна Джолі зіграла головну роль. На червоній доріжці акторка з'явилась з п'ятьма дітьми. Серед них не було лише 17-річного Пакса.

У розпал судового процесу з ексчоловіком Анджеліна Джолі всіляко оберігала дітей від камер і преси. Як тільки акторка перемогла в суді над Бредом Піттом, їхні нащадки стали виходити у світ. Вони підтримали зіркову матусю на прем'єрі фільму "Вічні", який зняла студія Marvel.

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На червоній доріжці кінопоказу голлівудська зірка сяяла з п'ятьма дітьми – 20-річним Медоксом, 16-річною Захарою, 15-річною Шайло та 13-річними двійнятами Вівієн і Ноксом.

Варто зауважити, що усиновлена Захара з'явилась на публіці в сукні з маминої шафи – напівпрозорому вбранні кольору шампань, рясно розшитому блискітками. Його Анджеліна Джолі одягала на церемонію вручення премії Оскар 2014 року.

Анджеліна Джолі з п'ятьма дітьми на прем'єрі фільму "Вічні" / Фото Getty Images

Образ Анджеліни Джолі

на початку жовтня 16-річна Захара вже виходила у світ з зірковою мамою. Разом вони відвідали щорічний захід "Сила жінок", який відбувається з ініціативи глянцю Variety. Схоже, дівчинка проявляє неабиякий інтерес до шоу-бізу.

Для прем'єри супергеройської картини акторка підібрала сукню з колекції французького бренду Balmain. Це вбрання верблюжого кольору без бретелей, що ефектно підкреслює зону декольте. У світлі софітів і під прицілом папараці зірка не засвітила струнку фігуру, адже плаття було мішкуватим, зі складками та шлейфом.

Брендовий аутфіт Анджеліна Джолі довершила золотистими туфлями-човниками з гострим носком. Якщо зачіска та макіяж знаменитості були буденними – укладка на розпущене волосся та чорні стрілки, то до вибору аксесуарів вона поставилась куди серйозніше. На ній масивні сережки-кільця, каблучка, браслети та золота пластина на підборідді, яка додала образу ще більше гламуру.

Анджеліна Джолі на прем'єрі фільму "Вічні" / Фото Getty Images