Анджеліна Джолі відпочиває у Венеції з відомим фотографом: ексклюзивні кадри

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі проводить канікули в Європі. На початку цього тижня вона прилетіла у Францію, а зараз подорожує Італією. Зірка прогулялась Венецією з відомим французьким фотографом JR.

У Париж Анджеліна Джолі прибула як посол доброї волі ООН, долучившись до проєкту ЮНЕСКО та косметичного дому Guerlain – Women for Bees ("Від жінок бджолам"). До європейських канікул акторки долучилися троє її дітей – Захара, Шайло та Нокс. Кілька днів тому вони прибули до Венеції та зупинились у найдорожчому п'ятизірковому готелі міста.

Читайте також Анджеліну Джолі заскочили у Парижі в бездоганному лляному костюмі пшеничного кольору: фото

Якщо з нащадками зірка не фотографується, то з радістю позує для відомого французького художника JR. Як передає видання Gala, знаменитості познайомилися 2017 року на прем'єрі документального фільму "Обличчя, села". Фотограф виступив режисером стрічки.

В інстаграм-сторіс JR показав ексклюзивні фото Анджеліни Джолі. У його об'єктив акторка потрапила під час обіду в елітному вагоні-ресторані та на борту водного таксі. Фотограф оприлюднив у мережі ще одну розвагу, яку розділив з голлівудською зіркою. У Венеції вони босоніж гуляли дахами старовинних будинків.

Образ Анджеліна Джолі у Венеції

Для виходу в Італії акторка обрала вільну сіру сукню довжини максі з широкими рукавами та китицями на подолі. Під вбрання з металічним блиском Джолі підібрала чорну замшеву сумочку від Yves Saint Laurent і коричневі босоніжки на танкетці від Dolce & Gabbana.

Анджеліна Джолі відпочиває у Венеції / Фото з інстаграму JR