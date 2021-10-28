Анджеліна Джолі видалила татуювання, що було присвячене Бреду Пітту

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі має на плечі особливе тату. Там були написані координати місць народження її дітей, а також ексчоловіка Бреда Пітта. Під час останніх виходів зірки фани помітили, що тату, присвячене Пітові, вона видалила.

Відома американська акторка Анджеліна Джолі часто виходить у світ у зв'язку з прем'єрою фільму "Вічні". Для появ на публіці вона обирає незвичні та стильні вбрання. Зірка постає й у відвертих сукнях з оголеними плечима.

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Тату, присвячене Бреду Пітту, зникло

На останньому з виходів Анджеліна Джолі оголила плече й засвітила татуювання, яке вона присвятила дітям та колишньому чоловікові Бреду Пітту.

Татуювання зображувало цифри – координати місць, де народилися її діти та Бред Пітт. Перші числа позначають місце в Камбоджі, де з'явився на світ старший син Джолі Меддокс, наступні – місце, де народилася дочка Захара (Ефіопія), третім йдуть широта й довгота одного з місць у Намібії, де Анджеліна народила дочку Шайло. Четвертий рядок позначає координати народження Пакса, п'яті і шості числа – місце народження близнюків Нокс і Вів'єн.

На сьомому місці були координати Оклахоми, де з'явився на світ Бред Пітт. Однак цього татуювання вже не видно на плечі Анджеліни Джолі. Схоже, вона повністю вирішила "видалити" колишнього чоловіка зі свого життя.



Як тату виглядало раніше / Фото Getty Images



Як тату виглядало раніше / Фото Getty Images

На тілі знаменитості є й інші татуювання. Здебільшого це буддистські мантри. Цікаво, що татуюваннями захоплюється й старший син Бреда Пітта та Анджеліни Джолі – Меддокс. Вперше він засвітив малюнки на тілі, коли брав участь у зйомці для Vogue з зірковою мамою.

На торсі Меддокса зображена велика кобра. На лівій руці також було видно малюнок, але набагато менший.