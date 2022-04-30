Анджеліна Джолі підтримує Україну і приїхала до Львова: фото, відео

30 квітня 2022 , 15:53
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Джерело:

фейсбук Майї Підгородецької

Зірка Голлівуду Анджеліна Джолі підтримувала Україну з-за кордону, а тепер приїхала до Львова особисто. Акторку заскочили в одній з кав'ярень у Сихівському районі міста.

46-річна американська акторка Анджеліна Джолі таємно прибула в Україну. Однак не залишилася непоміченою. Її зняли у мережі кафе Lviv croissants. Відео у фейсбуці опублікувала журналістка СТБ Майя Підгородецька. 

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Анджеліна Джолі у Львові

"Нічого особливого. Просто Львів. Просто зайшла випити кави. Просто Анжеліна Джолі. Просто Україну підтримує весь світ", – підписала Майя Підгородецька.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі – посол доброї волі ООН у справах біженців. Очевидно, в Україну вона приїхала через війну, яка змусила тікати за кордон більш як 5 мільйонів людей. Очікуємо, що деталі її візиту до Львова будуть відомі згодом.

Анджеліна Джолі у Львові / Фото Майї Підгородецької

Я молюся про завершення війни. Це єдиний спосіб зупинити страждання та втечі із зон конфлікту. Жахливо бачити, як діти платять ціну – втраченими життями, зіпсованим здоров’ям і травмами,
​– писала Анджеліна Джолі на початку квітня. 

Як Анджеліна Джолі підтримує Україну 

  • З першого дня війни голлівудська акторка молилася за українців й одразу ж почала опікуватися біженцями. У цьому Джолі допомагали колеги з агенства ООН The UN Refugee Agency.
  • У профілі з 12,7-мільйонною аудиторією Анджеліна Джолі розмістила відео з бомбосховища у Харкові. Від бомбардувань у ньому переховувалася сім'я з дітьми.
  • Вона розповіла всьому світові про смерть вагітної жінки в Маріуполі, яка загинула через цинічний авіаудар по дитячій лікарні та пологовому будинку. В інстаграм-сторіс знаменитість опублікувала допис The Washington Post. 
  • Наприкінці березня Анджеліна Джолі провідала дітей з України в лікарні в Римі. На той момент у столичній клініці Італії лікувався 31 малюк – хтось з них отримав поранення на війні, хтось продовжив лікувати тяжку хворобу.
Автор: Марина Джура