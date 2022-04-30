Анджеліна Джолі підтримує Україну і приїхала до Львова: фото, відео

46-річна американська акторка Анджеліна Джолі таємно прибула в Україну. Однак не залишилася непоміченою. Її зняли у мережі кафе Lviv croissants. Відео у фейсбуці опублікувала журналістка СТБ Майя Підгородецька.

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"Нічого особливого. Просто Львів. Просто зайшла випити кави. Просто Анжеліна Джолі. Просто Україну підтримує весь світ", – підписала Майя Підгородецька.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі – посол доброї волі ООН у справах біженців. Очевидно, в Україну вона приїхала через війну, яка змусила тікати за кордон більш як 5 мільйонів людей. Очікуємо, що деталі її візиту до Львова будуть відомі згодом.

Анджеліна Джолі у Львові / Фото Майї Підгородецької

Я молюся про завершення війни. Це єдиний спосіб зупинити страждання та втечі із зон конфлікту. Жахливо бачити, як діти платять ціну – втраченими життями, зіпсованим здоров’ям і травмами,

​– писала Анджеліна Джолі на початку квітня.

Як Анджеліна Джолі підтримує Україну