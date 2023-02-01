Андрій Данилко зібрався у Москву: для чого це артисту і куди він піде

За проукраїнську позицію Андрію Данилку на 50 років заборонили в'їзд до країни-агресорки. Однак артист вже зараз роздумує над тим, яким буде його повернення до Москви і куди піде там.

Росіяни вигадали приголомшливе "покарання" для українських артистів, які засудили збройну агресію Росії проти України. Через антивоєнну позицію та критику Кремля їм на 50 років заборонили в'їзд до Росії. Серед таких культурних діячів опинився і Андрій Данилко.

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Що Андрій Данилко робитиме в Москві

Артистові байдуже на таке "покарання". Йому лише шкода, що не зможе особисто бути присутнім на похороні Путіна. Тепер Данилко будує плани на той час, коли термін дії заборони закінчиться.

З моєю критикою вторгнення 2022 року мені заборонили в'їзд до Росії. Це означає що у віці 98 років я повернуся до Москви і піду шукати могилу Путіна,

– заявив Данилко.

Також співак наголосив, що не підтримує наратив "артисти поза політикою". Андрій звернув увагу на невдоволення деяких італійській політиків, які незадоволені, що на музичному фестивалі, яікий 7 лютого розпочинається в Санремо, виступить Володимир Зеленський з антивоєнною промовою: "Тоді вони (політики – 24 Канал) повинні пояснити це й Путіну. Санремо було подією, яку неможливо пропустити, для всіх нас, радянських людей, і досі залишається такою. У мене в спальні був постер Адріано Челентано. Музика об'єднує, а може роз'єднувати, як це намагався зробити Путін, виключивши Сердючку з Росії. Якщо Зеленський зможе трохи розворушити мізки в Санремо – це буде тільки акт справедливості".

Зазначимо, за час повномасштабного вторгнення Володимир Зеленський неодноразово виступав на всесвітньо відомих преміях, фестивалях тощо. Президент України використовує кожну можливість, де може розповісти про ті злочини, які Росія щодня робить проти українського народу, а також постійно закликає світ допомогти Україні якомога швидше перемогти нещадних терористів.