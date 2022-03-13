Андрій Данилко з Могилевською вкотре звернулись до білорусів: "Станьте на бік України"

Виконавець Андрій Данилко, який виступає під ім'ям Вєрки Сердючки, а також Наталія Могилевська порізно виступили зі зверненнями до білорусів, які стоять на порозі війни з Україною.

У своєму інстаграмі Андрій Данилко опублікував допис білоруською мовою із зображенням герба Білорусі. Він закликає людей не ставати на бік Росії та не слідувати за режимом Путіна-Лукашенка.

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"Шановні білоруси! Ми знаємо багатьох із вас як порядних, культурних і добрих людей. Тому ми звертаємося до вас. Україна не має наміру здійснювати агресивні дії проти дружнього білоруського народу, як і проти будь-якого іншого. Ми, українці, мирний народ, який бореться за свої землі. І нікому не дозволимо тут панувати. Але російський "братський" народ ставився до вас не по-братськи. Провокація з бомбардуванням вашої території є злочинним планом Путіна, в якому, як він собі задумав, ви є шаховими пішаками. Російські війська почали бомбити вашу територію, щоб звинуватити в цьому Україну. Росія намагається втягнути вас у війну з нами. Але! У вас ще є шанс вписати славну сторінку своєї історії – стати на бік України", – заявив Данилко.

Він додав, що вибір – лише за Білорусами: або стати на бік Путіна і Лукашенка та безславно загинути, або приєднатись до українців та висловити таким чином свою позицію.

Звернення Могилевської

Щодо Наталки Могилевської, яка залишились в Україні і підтримує народ як тільки може, опублікувала відео. Вона зізналась, що її успішна кар'єра почалась саме із фестивалю "Слов'янський базар", що проходить щорічно у білоруському місті Вітебськ.

Рідна, улюблена моя Білорусь! Я дуже люблю вашу країну! Дорогі мої солдати, хто ще не зупинився і думає йти з війною на Україну... Я заклинаю! Я благаю вас, не робіть цього! Це загарбницька фашистська війна проти мирних людей, які не бажають ставати Росією. Я благаю вас, будь ласка, зупиніться!

– сказала зірка та заспівала антивоєнну пісню "Проводы".

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