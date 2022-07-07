Андрій Бєдняков розіграв на аукціоні рукавички Олександра Усика: на що підуть гроші

Андрій Бєдняков родом з Маріуполя, його сім'я на собі відчула, що таке війна. Тепер чоловік допомагає тим людям, які продовжують потерпати від обстрілів у мирних українських містах.

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Бєдняков розіграв на аукціоні рукавички Усика

Телеведучий провів благодійний аукціон, де розіграв особливий лот – ексклюзивні боксерські рукавички чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO в надважкій вазі Олександра Усика з автографом.

Оскільки зовсім скоро відбудеться реванш між Олександром та Ентоні Джошуа, то такий лот від Бєднякова має особливу цінність.

Щоб стати учасником розіграшу, необхідно було задонатити щонайменше 500 гривень. Охочих отримати рукавички боксера виявилося 210. Серед них випадковим чином обрали переможця. Загальна сума, яку вдалося зібрати, – 191 тисяча 637 гривень. Усі ці кошти направлять на гуманітарну допомогу людям з Харкова, який щодня потерпає від обстрілів з боку російських окупантів.

У цьому розіграші ми зібрали 191 тисячу 637 гривень для людей із Харкова. Я дуже вдячний, що ви робите! Продовжуємо допомагати одне одному. Це найголовніше зараз. Війна не закінчилась. Люди, на жаль, продовжують страждати,

– зазначив Андрій.

Лот отримала дівчина Олена, яка задонатила 50 доларів.



Андрій Бєдняков розіграв рукавички Усика / Скриншот інстаграм-сторіс ведучого