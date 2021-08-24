Андреа Бочеллі заспівав на концерті до Дня Незалежності: вражаючі фото

24 серпня на Конституційній площі залунав всесвітньо відомий тенор Андреа Бочеллі! До 30-річчя Незалежності України відомий італійський оперний співак дав вражаючий концерт, де презентував спеціальну програму під назвою "Голос моєї душі".

До святкування річниці Незалежності України долучився знаменитий співак й володар Ґреммі Андреа Бочеллі. Концерт маестро, який відбувався у Києві, був сповненим особливої атмосфери й супроводжувався чарівними візуальними ефектами.

До слова Джамала, Тіна Кароль: українські зірки виступили з Андреа Бочеллі в Києві

Андреа Бочеллі виступив у Києві

Про виступ італійського оперного співака Андреа Бочеллі завчасно повідомили у Посольстві України в Італії. Раніше виконавець приїжджав в Україну з концертами, однак цей виступ був дійсно особливим, адже цього вечора Бочеллі присвятив свій голос Дню Незалежності нашої країни.

Маестро виконував композиції у супроводі Національного Симфонічного Оркестру України під диригентством Марчелло Рота і Національного заслуженого академічного українського народного хору України імені Григорія Верьовки. Також у дуеті з видатним Бочеллі виступали відомі українські співачки Тіна Кароль і Джамала.

Концерт Андреа Бочеллі / Фото з інстаграму Володимира Зеленського

Джамала з Андреа Бочеллі на концерті в Києві / Фото з інстаграму Володимира Зеленського

Тіна Кароль з Андреа Бочеллі на концерті в Києві / Фото з інстаграму Володимира Зеленського

Концерт Андреа Бочеллі / Фото з інстаграму Володимира Зеленського

Скандал на концерті Андреа Бочеллі до Дня Незалежності України

Грандіозний захід не обійшовся без неприємностей. Як інформує "Суспільне", людей не пускали на безкоштовний концерт Андреа Бочеллі під приводом того, що в них немає запрошень. Маріїнський парк оточили військові, які пояснювали народу, що "концерт для перших осіб держави". Відтак, кияни й гості столиці, які залишились за бортом, скандували "ганьба".

Натомість на площі Конституції були присутні політики, бізнесмени та зірки шоу-бізу. Серед них Володимир Зеленський, Юрій Горбунов, Оля Полякова, Катя Осадча, Катерина Сільченко та інші.

Разом з Оленою Зеленською відвідали концерт італійського генія Андреа Бочеллі – "Голос моєї душі". Вражені дивовижною силою його співу,

– поділився враженнями президент в інстаграм-профілі.

Володимир і Олена Зеленські на концерті Андреа Бочеллі / Фото з інстаграму

Володимир і Олена Зеленські на концерті Андреа Бочеллі / Фото з інстаграму