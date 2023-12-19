Пияцтва не буде, – Анатолій Анатоліч пояснив, чому вирішив виступити на святі скандальної Алхім

Анатолія Анатоліча запросили стати ведучим на святі скандальної блогерки Анни Алхім, він цю пропозицію прийняв. Через це його багато хто розкритикував у мережі. Водночас тепер чоловік пояснив, чому вирішив взяти участь у святковому корпоративні.

Він заявив, що прийняв рішення долучитися до події з благодійною метою. Крім того, сказав, що на заході хоче скористатися нагодою для того, аби висловити свої проукраїнські погляди та публічно засудити все російське.

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Анатолій Анатоліч висловився про новорічний захід Алхім

Він розповів, що погодився співпрацювати за умови, що Анна публічно засудить зрадницю Анну Асті та людей, які дивляться російський серіал "Слово пацана". Анатоліч додав, що на заході відбудеться збір коштів для українських військових. Ведучий також пояснив, ніби "Корпоратив з Анною Алхім" – це форум для підписників, а не вечірка з алкоголем.

Аню знаю давно і неодноразово сам "цькував її носом" в її зашквари. Я погодився на участь у Алхім з умовою, що вона публічно для п'ятисот своїх гостей і мільйонів підписників відправить на х*й Асті та скаже, що "Слово пацана" дивляться д*вбо*оби. Я із задоволенням скористаюсь можливістю донести подібні меседжі для великої аудиторії Анни Алхім. Події веду тільки українською. Але головне, що це не "корпоратив", а назва форуму для підписників. Дискотеки та пияцтва там не буде. На цьому форумі я проведу великий збір на допомогу ЗСУ,

– сказав телеведучий.

Корпоратив Анни Алхім

Подія запланована на 26 грудня. Її місце проведення поки залишається таємницею, але, за словами блогерки, гості отримають всі деталі разом з особистими запрошеннями.

Квитки на захід доступні для придбання на сайті, де є два різних варіанти: стандартний та VIP.

Варто відзначити, що пакет "Стандарт" вартістю 5000 грн обіцяє фуршет, шампанське, ікру та подарунки. Також на відвідувачів чекає захоплююча концертна програма за участю SKYLERR та Нікіти Кисельов. До того ж на святі виступить блогер LEON 13 і Гарік Корогодський.

Водночас VIP-квиток включає всі вищезгадані переваги, а також ексклюзивний закритий обід із блогеркою у січні. Цей пакет коштує 38 тисяч гривень.



Корпоратив Анни Алхім / Скриншот з інстаграму блогерки