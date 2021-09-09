Alyosha показала перше купання маленької доньки в басейні: миловидне фото

Українська співачка Alyosha рідко показує світлини однорічної доньки Марії. Та днями вона поділилась кадром, як вперше купала дівчинку в басейні.

Відома українська співачка Alyosha поділилась з шанувальниками новою рідкісною світлиною. Вона оприлюднила фото з однорічною донечкою.

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Alyosha показала фото доньки

Виконавиця позувала перед камерою у басейні. Вона тримала на руках доньку Марію, обернувши її до себе обличчям. Зірка усміхалась, спостерігаючи за емоціями дівчинки.

Alyosha постала у фіолетовому купальнику, продемонструвавши фігуру. Вона зібрала волосся у високий хвіст, а косметикою не користувалась.

Співачка розповіла, що спочатку Марії було страшно, але згодом зіркова донька почала насолоджуватися процесом.

А це наше перше купання у басейні. Спочатку було страшно, ніжки мочили лагідно, а потім як вона раділа. Наша мала плавчиня задоволена новими пригодами,

– поділилась Alyosha.



Alyosha з донькою / Фото з інстаграму зірки

Реакція мережі

Нове яскраве фото Alyosha та її доньки зачарувало мережу. Шанувальники пишуть безліч коментарів та роблять компліменти зірковій матусі: