Це підпал: Alyona Alyona заспівала хіт "Пушка" з Неттою з Євробачення-2018 – розривне відео

Українська реперка Alyona Alyona поїхала в європейський тур. 26 лютого вона виступила з концертом у Тель-Авіві, де запрошеною гостею стала Нетта Барзілай – переможниця Євробачення-2018.

Несподівано для публіки на сольнику Alyona Alyona з'явилася ізраїльська співачка Нетта Барзілай, яка п'ять років тому привезла перемогу з Євробачення в Лісабоні. Ба більше, авторка хіта Toy заспівала українською.

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Alyona Alyona заспівала з переможницею Євробачення-2018 Неттою

На тлі синьо-жовтого прапора за діджейським пультом реперка та Netta виконали трек "Пушка", який зробив українку популярною 2019 року. Зірка Ізраїлю вправно читала рядки: "Тату на обличчі – не моя фішка. Я просто пишка, пушка, пишка". Судячи з бурхливої реакції залу, дует вдався.

Розкачали сцену в Тель-Авіві разом з Netta,

– підписала Alyona Alyona.

Фани Alyona Alyona вже чекають на її дует з Неттою Барзілай і пророкують, що це буде головна колаба року:

"Дякую, крутий дует";

"Просто супер, я чекаю трек";

"Дуже круто, молодці. І неочікувано";

"Вау! Обожнюю і Нетту, і Альону! Це топ дует, чекаємо на новий";

"Підпал, ви мої красуні".

Нагадаємо, Нетта Барзілай приїжджала в Україну після перемоги на Євробаченні. У Києві вона знімала кліп на трек Bassa Sababa – у бібліотеці Вернадського та на Дарницькому мосту, а в липні 2019-го – співала на головній сцені Atlas Weekend. Тоді артистка коментувала: "Україно, ти обійняла мене так міцно, що я захотіла залишитися тут назавжди!" До речі, у столиці Нетту розважали ще й українські зірки – Джамала, Олександра Заріцька з гурту Kazka, Катерина Осадча, YUKO та Melovin.