Alyona Alyona прикрила голе тіло українським прапором: чому фанати за це розізлились

Українська співачка Alyona Alyona у підтримку свого нового альбому Galas презентувала кілька пародій на фото зірок. Новий знімок стосувався пишнотілої співачки Lizzo, яка прикрила своє тіло американським прапором.

У новій фотопародії артистка висміяла фото знаменитої співачки Lizzo та показала подібний look до неї. Вона іронічно зазначила, що не любить, коли таким чином вимірюють обсяги патріотизму.

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Коли починають вимірювати обсяги патріотизму – я чую галас . А як ви вважаєте, що робить українця патріотом?

– з підтекстом написала фото Alyona Alyona.

Реакція фанатів

І хоч ідея фото мала саркастичний зміст, такий вчинок реперки оцінили не всі.

"Відписка";

"На американців мені плювати. Наш прапор – це наш прапор, люди вмирали за нього, а вона тепер ним свої тілеса прикриває. Не для того ми вели боротьбу за свою символіку";

"Це не круто";

"Ну точно ні перші, ні друге фото патріотизму нікому не додає, скоріше це ображає гідність народу";

"Вже занадто!".

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Втім, були і ті, кому сподобалась така ідея фото.