У бікіні та з вінком: Алессандра Амбросіо похизувалась фігурою на пляжі – фото

Знаменита супермодель Алессандра Амбросіо відпочиває в Бразилії. Вона похизувалась розкішною фігурою в бікіні й спідниці та з вінком.

Джерело: інстаграм Алессандри Амбросіо

Відома бразильська модель Алессандра Амбросіо відправилась на відпочинок на батьківщину. Вона активно ділиться відвертими фото з шанувальниками.

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Фото Алессандри Амбросіо

Зірка білизняного бренду Victoria's Secret вирушила у відпустку в Бразилію, в місто Флоріанополіс. Вона зробила серію еротичних фото на пляжі біля океану під час заходу сонця.

Алессандра Амбросіо постала перед камерою в бірюзовому бікіні на тонких бретелях, що підкреслив пружні груди. Вона доповнила спокусливий образ асиметричною білою спідницею з мереживними вставками. Широкий пояс підкреслив тендітну талію моделі.

Зірка розпустила довге волосся та вклала його хвильками. Вона прикрасила зачіску розкішним вінком з білих квітів. Алессандра Амбросіо довершила аутфіт золотими аксесуарами: браслетом й сережками. Також модель зробила гарний макіяж на обличчі з акцентом на очах.

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