В Африці без друзів і рідних: як "Холостячка" Злата Огнєвіч відсвяткувала день народження

Після свят Злата Огнєвіч відправилась у зимову відпустку. На Занзібар вона полетіла одна й підлаштувала все так, щоб відсвяткувати в Африці свій день народження. Як співачка зустріла 36 років, дізнавайтесь нижче.

Головна "Холостячка" країни Злата Огнєвіч все ще оговтується від драматичного розриву з переможцем проєкту Андрієм Задворним. Якщо у новорічний період вона завалила себе роботою – концертами, корпоративами, зйомками, то в "мертвий" для артистів сезон відправилась у ретрит. Відтак новий рік її життя розпочався не з галасливих привітань, тортів, свічок і друзів.

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Як Злата Огнєвіч відсвяткувала день народження

У день народження "Холостячка" відправилась на екскурсію в Кам'яне місто – столицю Занзібара, в якій жив Фредді Мерк'юрі.

"Ви не уявляєте, як це важливо, як багато це для мене означає. З самого раннього дитинства я фанатка Фредді. Я вважаю, що він геніальний, унікальний музикант, співак, артист і взагалі людина. Як це символічно, що я у свій день народження перебуваю тут, на Занзібарі, біля будинку Фредді Мерк'юрі", – емоційно заявила Злата Огнєвіч.

Крім того, співачка опублікувала в мережі послання самій собі. Вона побажала собі втілювати дитячі мрії, жити за власними правилами, виходити з зони комфорту, не боятися труднощів і використовувати всі можливості.

Пізнавай себе і пізнавай людей, визнавай внесок кожної людини у твоє повсякденне життя. Не бійся туманів і дощів, бійся перетворитися на пустелю,

– написала Злата Огнєвіч.

Злата Огнєвіч у день народження в Африці / Фото з інстаграму "Холостячки"

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Повний текст публікації Злати Огнєвіч:

Послання собі.

Дівчинко моя, я пропоную тобі набагато цікавішу гру, ніж танці з чоловіками. Я пропоную тобі гру під назвою життя.

Грай, створюй свої правила й частіше змінюй їх, коли пройдеш на наступний рівень. Пізнавай себе і пізнавай людей, визнавай внесок кожної людини у твоє повсякденне життя. Не бійся туманів і дощів, бійся перетворитися на пустелю.

Згадай, про що так сильно мріяла у дитинстві та втілюй: яскраво, зухвало, сильно, сміливо! Всі можливості відкриті, так багато ще є версій тебе, обирай будь-яку і живи!

Життя надто прекрасне, щоб проводити його в темряві та смутку, лети на світло! Неосяжний світ належить тобі, а ти – належиш світові, зараз і назавжди.