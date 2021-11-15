Адель встигла примиритися з батьком перед його смертю: як це було

Батько Адель Марк Еванс пішов з сім'ї, коли їй було всього два роки. Дівчинка росла без його уваги та підтримки, загартувавши свій характер. Вона дуже ображалась на тата, однак зуміла примиритися з ним незадовго до його смерті.

Марк Еванс помер у травні цього року після 8-річної боротьби з раком кишківника. Важка хвороба зблизила його з зірковою донькою. Однак Адель досі вважає, що найбільша рана у її житті – "абсолютна відсутність тата".

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За словами співачки, те, що вона не мала моделі щасливої сім'ї, вплинуло на всі її стосунки з чоловіками. У свої 33 роки вона лише вчиться довіряти людям.

Я не сподівалася ні на кого, тому що навчилась цього через відсутність свого батька. Через нього я не до кінця розумію, що таке бути закоханою, бути в люблячих стосунках з кимось,

– поділилась Адель.

Їй вдалось відпустити образу й примиритися з батьком усього за три роки до його смерті. Так, артистка ознайомила Марка Еванса зі своєю творчістю, адже він слухав лише її першу пісню Hometown Glory. Цю композицію Адель написала в 16. Чоловіку нібито було "занадто боляче" слухати музику доньки.

Усього за місяць до смерті батька зірка встигла показати йому свій новий альбом "30", до якого увійшла пісня Easy On Me.

"Я змусила його слухати, і ми обоє заплакали… Його улюблені пісні були моїми улюбленими. Він пишався мною", – зізналась Адель.

за словами співачки, Марк Еванс розкаявся за алкоголізм і за те, що пішов з сім'ї. Відтак його пробачила і донька, і ексдружина Пенні Едкінс. Літня жінка навіть доглядала за ним до кінця його днів.