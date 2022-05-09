9 травня – це не "можемо повторить", а "ніколи знову", – Бєдняков про наслідки війни у Маріуполі

Понад два місяці рідне місто ведучого проекту Нового каналу "Де логіка?" Андрія Бєднякова Маріуполь зазнає нескінченних обстрілів рашистів. Телеведучий багато втратив під час війни, тому не відчуває жодних сентиментів до "псевдосвята" 9 травня.

Телеведучий пояснив, що для нього означає ця дата. У день 9 травня він вкотре показав, як зараз виглядає його рідний Маріуполь, і розповів, що для нього означає цей день.

Важливо 8 травня – День пам'яті та примирення: чому це свято не про перемогу

"Для когось 9 травня – це одягнути 4-річну дитину у військову форму, де на пілотці буде написано "Можемо повторить". Для когось – провезти машини з ядерними боєголовками центральною вулицею та вкотре погрожувати ними світу. Що для мене 9-го травня? Свято, під час якого треба кричати та пити? Ні. Це день пам'яті та скорботи за тими, хто віддав свої життя, щоб перемогти величезне зло. І це не одна країна, як дехто думає. Це багато країн. І мільйони людей. Низький їм уклін", – каже телеведучий.

Андрій Бєдняков додав, що не знає, як росіяни дивляться на те, що відбувається зараз, проте він показав два відеоролики, які демонструють глибоку культурну та цивілізаційну прірву між українцями та росіянами. На одному з них хлопчик катається на вцілілій гойдалці біля вщент зруйнованого та спаленого будинку, а на іншому – як представники псевдореспублік на Донбасі несуть довгий "колорадський" прапор.

Ці відео, як на мене, ідеально показують 9 травня… Це Маріуполь. Розбомбити місто, а потім покричати "ура, ура". 9 травня – це не "можемо повторить", а "ніколи знову". І треба цього прагнути,

– підсумував ведучий.

Для перегляду відео у Маріполі гортайте направо:

Зазначимо, що телеведучий попередньо закрив коментарі до публікації, оскільки у його аудиторії досі є користувачі з Росії, які можуть "напасти" у коментарях з українофобською риторикою.