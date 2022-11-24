За 9 місяців виношують життя, а вони обрали шлях смерті, – Ребрик згадала про дітей-жертв терору

Українська акторка Лілія Ребрик не оминула увагою дату 24 листопада, адже сьогодні пройшло рівно 9 місяців з початку великої російсько-української війни. За її словами, благородні люди за цей час дають життя нащадкам, водночас як росіяни вміють лише усе знищувати та вбивати.

Телеведуча та акторка болісно переживає втрати серед військових та цивільних в Україні через терор росіян, оскільки сама є матір'ю доньок Діани та Поліни. Вона каже, що через вбивства росіян сотні українських дітей більше не підуть до школи та обнімуть своїх батьків.

Читайте також Ольга Сумська показала, як варила суп просто в під'їзді: відео після обстрілу

За 9 місяців виношують нове життя. Народжують дитину. Плекають нове. Вони ж обрали інший шлях - шлях руйнації, смертей, вбивств,

– каже зірка.

"Ми більше ніколи не почуємо, як сміється маленька Ліза з Вінниці. 5-річний хлопчик з Києва більше ніколи не обійме свою маму – лікарку з "Охматдиту". Жінка з Куп‘янська назавжди пам'ятатиме, як ставила хрест синові просто в себе на городі. А 4-річний Сашко, який тікав на човні з бабусею від обстрілів на Київщині, ніколи не піде в перший клас, про який він так мріяв…" – пригадала жертв війни унаслідок дій росіян.

Ребрик констатує, що Росія зламала тисячі людських життів і замість миру обрала війну. Але вона переконана, що цей вибір відгукнеться їм через багато поколінь: "Я знаю, що ненависть – погане відчуття. Добре, хай це буде лють. Але ми ніколи не пробачимо. І… ніколи не зламаємось: ані в темряві, ані у світлі".

Жертви російсько-української війни у дописі Ребрик / Фото з інстаграму ведучої

У коментарях підписниця згадала про іншу матір, яка у Вільнянську днями втратила свою дитину, яку всього півтори доби до терору її народила: "Як жити жінці, яка 2 дні як народила дитину – і вже втратила її? У неї б мало почати приходити молоко… Вона б мала горнути своє немовля до себе. Замість цього…".

Нагадаємо, що днем раніше Україна вкотре постраждала від цинічних ракетних обстрілів росіян. Унаслідок цього енергосистема країни вкотре зазнала руйнувань. Ми розповідали, як зірки реагують на обстріли у соцмережах, а також як вони справляються без світла у серці країни – в Києві.

До теми – цинічна заява Медведєва про ракетні обстріли України: відео