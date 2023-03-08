Опора всієї нації, – Катя Осадча привітала берегинь і поділилась думками про 8 березня

Телеведуча Катя Осадча висловилась про 8 березня – Міжнародний день боротьби за права жінок. Для зірки це - День берегині, тож вона привітала матерів, доньок, сестер та українських захисниць.

У світі сьогодні відзначають Міжнародний день за права жінок. Однак 8 березня зазнало паплюження й перекривлення у часи СРСР. Про сьогоднішнє свято висловилась Катя Осадча.

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Катя Осадча висловилась про 8 березня

Телеведуча зізналась, що від минулого року для неї 8 березня – "День берегині". Вона згадала, що у модельній агенції в Парижі цього дня дівчатам дарували квіти. Там – це було "свято уваги до жінок".

Зараз думки розійшлися, чи звертати увагу на цей день, але моя думка, що якщо жінки отримають трохи більше уваги і для цього потрібен день, то нехай він буде, але можна вибрати іншу дату в календарі, але поки так, як є,

– поділилась Осадча.

Зірка згадала, що минуле 8 березня було нестерпне – мережа була переповнена кадрами евакуації з Київщини, йшли обстріли, а засинати було страшно.

"Пройшов рік і ми знаємо, що весну в нас не відібрати. І як і минулого року, я хочу привітати Берегинь – мам, доньок, сестер, тих хто стоїть пліч-о-пліч з чоловіками на нулі, та тих хто виховує дітей без батька, тих, хто вміє робити сто справ одночасно і в найскрутніший час має в запасі не одну казку для малечі. Мої любі Берегині, ви не плачете, коли боляче, а плачете від несправедливості, ви опора всієї нації, ви сила і міць. Дай вам Бог здоров‘я і сили!" – підсумувала Катя Осадча.



Катя Осадча / Фото з інстаграму ведучої

У коментарях під дописом шанувальники активно обговорюють тему Міжнародного дня за права жінок. Хтось відмовляється його святкувати, а хтось погоджується з тим, що хоч би один день мав би бути присвячений жінкам.

"Так, саме день Берегині. Тієї незламної, сильної та безмежно люблячої квітучої жінки";

"Не вітаю і не приймаю привітання. Йду на роботу. 8 березня та 23 лютого повинні канути в історії";

"Вже давно не святкую. Для мене 8 березня попахує совєцьким нафталіном і чітко асоціюється з отими недобратьями";

"Для мене цей день, як і раніше, залишається жіночим днем. Своїх рідних вже привітала";

"Зі святом 8 березня! Нехай воно буде, це свято весни, а ми, жінки, це весна";

"Вітання отримувала, але, чесно кажучи, я б краще додала вихідний або вже першого березня, день весни, миру і жіночої краси, або зробити вихідний у день матері";

"Згідна з Вами, що повинно бути "свято уваги до всіх жінок"".

Підкреслимо, 8 березня – це не свято "весни і краси", а Міжнародний день про права жінок. Це не радянське свято, водночас саме СРСР зробив цей день ванільним, спотворив його заради своїх цілей та використання жінок. Нині можна продовжувати вітати жінок зі святом, але бажати не краси і "жіночого щастя", а рівних можливостей і досягнення цілей.

Українці нещодавно мали можливість висловити свою думку щодо 8 березня в Дії – проголосувати, чи бажають залишити День боротьби за права жінок вихідним. Більшість вважають, що день не має бути робочим. Народні депутати зареєстрували законопроєкт, яким пропонують перейменувати свято 8 березня на Міжнародний день захисту прав жінок та залишити його вихідним. Зауважимо, що цей день залишається вихідним у понад 20 країнах, здебільшого колишнього СРСР.