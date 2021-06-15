62-річна Мадонна ледь втримала груди в шкіряному бюстгальтері: зухвалі селфі

Легендарна співачка Мадонна точно не відчуває свого віку. Вона значно відвертіша й сучасніша за молодших колег і добре знає, як привернути увагу багатомільйонної публіки. Зірка сфотографувалася в шкіряному бюстгальтері й трусиках.

У просторій ванній кімнаті з розкішним інтер'єром 62-річна артистка влаштувала гарячу фотосесію. Сексуальності Мадонни можна лише позаздрити, вона відчутна навіть через екран. Так, знаменитість підібрала зухвалий шкіряний комплект білизни та розмістилася на підлозі.

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Напівоголена Мадонна робила селфі так, щоб всю увагу фанів привертали груди. Бюстгальтер, який ледь втримував принади, вона довершила численними золотими кольє, з якими, здається, не розлучається ніколи. Співачка спромоглася показати й пишні стегна.

У ванній кімнаті зірка фотографувалася з розкішним макіяжем зі стрілками та ніжно-рожевою помадою на губах. Волосся Мадонна зібрала в тугий пучок і довершила зачіску блискучим обручем. Перед її молодим виглядом не встояли майже пів мільйона користувачів інстаграму.

"Нове життя. Нью-Йорк. Переосмислення", – інтригуючи написала артистка.

Мадонна в шкіряному бюстгальтері / Фото з інстаграму співачки

Мадонна в шкіряному бюстгальтері / Фото з інстаграму співачки