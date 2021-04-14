У 50 життя тільки починається: Поплавський представив свою філософію

Прогресивний співаючий ректор Михайло Поплавський, про якого нещодавно зняли документальний фільм, здивував новим атмосферним кліпом на пісню "А нам сьогодні 50".

Він упевнений і своїм прикладом доводить, що в цьому віці життя тільки починається. І це не пусті слова. Адже сам він у 43 роки очолив Університет культури, а в 50 став суперзіркою. І сьогодні підтверджує свій статус новими проєктами, яскравими кліпами, які знімає з використанням суперсучасних технологій: 3D віртуальної реальності, LED cube, Unreal Engine, traking systems та інших.

"Півстоліття – це дуже важливий історичний період в житті кожної людини. У 50 років багато хто впадає в депресію, вважає, що кращі часи вже минули і живе за інерцією. Але, я впевнений, у 50 років життя тільки починається. І прожити його потрібно на всі сто, кожен день – до останнього патрона. Адже на завтра Бог нікому нічого не обіцяв. Життя – це свято. І якщо у вашому житті не вистачає радості, свято потрібно самому організувати, відчувати повноту життя у всіх його проявах. Кожен прожитий день повинен бути насиченим і яскравим", – сказав Михайло Поплавський.

І кліп вийшов яскравим, атмосферним і душевним. Режисером відео став Іоанн Зенков, оператором-постановником – Олексій Степанов, з яким Поплавський співпрацював 20 років тому.

У ювілейному шедеврі відтворена епоха 20-х років минулого століття. Кліп стилізовано під "Великого Ґетсбі": розкішні декорації, дорогі костюми, красиві жінки в елегантно-вишуканому вбранні і коштовностях. Спеціально для зйомок орендували раритетний кабріолет "Ford" 1937 року випуску, який підкреслив розкіш тих часів.

Поплавський з’явився в образі імпозантного ліричного героя, який відзначає з гостями своє 50-річчя, його оточують красуні – дівчата з бек-вокалу і балету. До речі, Михайло Михайлович вперше залучив до зйомок студенток першого курсу. Він кружляє в танці із чарівною жінкою і згадує щасливі моменти, прожиті разом.

Історію кохання відображає пристрасне танго у виконанні лауреатів міжнародних конкурсів, студентів Університету культури Олександри Коняшиної та Річарда Германовича. У фіналі весела компанія підіймає келихи з шампанським за іменинника, його нове яскраве, успішне й щасливе життя.

"50 років називають екватором, золотим ювілеєм, і цей кліп із побажаннями нових перемог та любові до життя ми присвячуємо всім іменинникам", – сказав під час презентації Поплавський.

Артисти вже називають кліп "хлібним" і пророкують йому успіх на корпоративах. Але Михайло Михайлович каже, що він – дуже дорогий артист.