14-річна донька Лідії Таран вакцинувалася проти коронавірусу: як почувається дівчина

Донька української ведучої Лідії Таран вакцинувалася проти COVID-19. 14-річна Василина самостійно прийняла таке рішення. Щеплення перенесла добре.

У світі радять вакцинуватися від коронавірусу не лише дорослим, а й дітям. Лідія Таран порадилася з донькою, спитала, чи хоче вона вакцинуватися. Василина прийняла свідоме рішення таки щепитися.

До теми Руслана, Остапчук, Жадан: українські зірки, які вакцинувалися від коронавірусу

Донька Лідії Таран вакцинувалася

Ведуча зізналася, що її мама, брат, та й вона сама вакциновані. Тому хотілося б, щоб Василина, яка часто буває в бабусі, не наражала її на небезпеку.

"Ще одна причина, чому ми вакцинували доньку – подорожі. Взимку ми плануємо поїхати в Європу на лижі. Вакцинація зараз потрібна. Пандемія нікуди не зникає. Думаю, що я і бабуся будемо спокійніші за Василину", – прокоментувала Лідія.

Вакцинацію Василина перенесла добре, лише трохи боліла рука. Температура не підіймалася: "Вона вже доросла, це її усвідомлене рішення. У класі Василини є декілька вакцинованих дітей. Я її запитала, чи й вона не хоче щепитися. Донька була не проти".

У нас, як і в Європі, рекомендують вакцинувати дітей Pfizer, тому ми обрали цю вакцину,

– підсумувала Таран.

В інстаграм-сторіз зіркова матуся опублікувала фото доньки з медичного кабінету. Жартома підписала: "Тепер вона ВВ – вакцинована Вася. Почувається прекрасно, може почне краще вчитися з новим чіпом".



Донька Лідії Таран вакцинувалася / Скриншот інстаграм-сторіз ведучої

Вакцинація дітей в Україні