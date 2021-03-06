Зваблива Кайлі Дженнер випнула пишні форми у бюстгальтері: гаряче фото

Американська знаменитість Кайлі Дженнер продовжує розбурхувати уяву шанувальників еротичними кадрами. Днями зірка постала в бюстгальтері та спідниці й випнула сідниці на камеру.

Відома американська модель та зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Кайлі Дженнер не соромиться оголюватися на камеру й позувати у мінімальній кількості одягу. Вона оприлюднила чергову серію фото і завела мережу.

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Спокусливий образ Кайлі Дженнер

Знаменитість позувала перед об'єктивом біля особняка. Для нового звабливого look вона обрала чорний шкіряний бюстгальтер, що підкреслив її пишні груди, та довгу біло-червону спідницю з принтом. Пікантності знімкам додав підтягнутий бездоганний живіт Кайлі та апетитні сідниці, які вона випнула на камеру.

Для одного з кадрів Дженнер приміряла чорні довгі рукавички, які вдало пасували до загального стилю аутфіту. Образ грайлива модель доповнила сонцезахисними окулярами із червоною оправою та масивними срібними браслетами на руках.

Кайлі Дженнер вирішила розпустити довге волосся й вирівняти його. На обличчі вона зробила фірмовий макіяж. Зірка підкреслила очі темними тінями та довгими чорними стрілками, а пишні губи нафарбувала нюдовою глянцевою помадою.

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