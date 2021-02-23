Злата Огнєвіч засвітила апетитні стегна в жакеті й ботфортах: еротичне фото

Популярна українська співачка Злата Огнєвіч вразила аудиторію відвертою серією кадрів. Зірка опублікувала нові еротичні фото, на яких постала в довгому жакеті та шкіряних ботфортах.

Злата Огнєвіч є однією з найвідвертіших зірок українського шоу-бізнесу. Перед прихильниками вона оголює не тільки душу, але й своє тіло. Зокрема, її чергова серія світлин розбурхала уяву шанувальників.

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Відверті фото Злати Огнєвіч

Знаменитість влаштувала розкішну фотосесію з пікантними нотками. Вона спокусливо позувала на підлозі, чим завела майже 300-тисячну аудиторію прихильників.

Перед камерою Злата Огнєвіч постала в довгому чорному жакеті з широким поясом, що підкреслив її тендітну талію. Зірка поєднала вбрання з шкіряними ботфортами на високих підборах. Вона засвітила апетитні стегна та показала їх зблизька на одному з фото.

Злата Огнєвіч вклала волосся в звичну зачіску. Вона розпустила його та накрутила пишні голлівудські локони. Співачка завершила сексапільний look вишуканим макіяжем. Злата підкреслила очі перламутровими та коричневими тінями, а губи нафарбувала нюдовою помадою.

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Допис Злати Огнєвіч

У підписі до фото співачка пороздумувала про те, як варто одягатися на побачення.

"Як потрібно одягатися на побачення? Хоча, я ходжу на них рідко, але мене завжди мучить це питання. Сексуально або скромно? Бути в тренді або просто жіночною? А головне бути краще, ніж ти є насправді, або максимально природною? Загалом, завдання ще те. Єдине, що врятує в будь-який ситуації – це впевненість в собі", – висловилась Злата Огнєвіч.