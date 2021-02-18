Злата Огнєвіч вразила відвертістю у мереживному бюстгальтері: еротичні фото

Популярна українська співачка Злата Огнєвіч не соромиться демонструвати звабливість в еротичних образах. Зірка вразила мережу новими фото в мереживному бюстгальтері та спідниці.

Відома українська співачка Злата Огнєвіч оприлюднила чергову серію еротичних світлин. Вони миттєво розбурхали уяву шанувальників.

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Злата Огнєвіч вразила відвертістю

Знаменитість постала в одній з кімнат свого будинку. Вона тримала в руках чашку з напоєм та еротично позувала перед камерою, хизуючись вигинами свого тіла.

Злата Огнєвіч приміряла чорний мереживний бюстгальтер, що вдало підкреслив її пружні груди. Верх зірка поєднала зі напівпрозорою спідницею довжини міді з мереживною вставкою. Вбрання було дуже елегантним та зробило акцент на тонкій талії співачки.

Злата звично вклала волосся, розпустивши його й накрутивши ніжні локони. На обличчі артистка зробила легкий макіяж. Вона підкреслила очі темними тінями й нафарбувала губи рожевим блиском.

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