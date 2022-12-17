Кота Степана можна вважати справжньою українською гордістю. Після 24 лютого він виїхав у Європу, де отримав престижну блогерську нагороду. Однак інстаграм-кіт уже в Харкові, – про це він повідомив у своїй соціальних мережах сьогодні, 17 грудня.

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Степан уже в Харкові

В інстаграм-історіях відомого кота з'явилось декілька історій. Зокрема, на одній із них видно Харківський вокзал, а на іншій те, як Степан виглядає з вікна й дивитись на трохи обгорілий будинок напроти.



Кіт Степан у рідному Харкові / Скриншот з інстаграму тварини



Кіт Степан виглядає з вікна у рідному Харкові / Скриншот з інстаграму тварини

Варто сказати, що кіт Степан справжній інтригант. У його соціальних мережах мінімум підписів та слів, однак навіть цього достатньо, аби зрозуміти фанатам, що з ним відбувається.

Кіт Степан на рідному дивані в Харкові

Раніше кіт Степан гостював у Львові