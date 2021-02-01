Жіночна та спокуслива: якими знімками вражає мережу іменинниця Жасмін Тукс 18+

"Ангел" Victoria's Secret Жасмін Тукс 1 лютого відзначає своє 30-річчя. Які фотографії публікує натхненниця мільйонів та справжній еталон краси і здоров'я – дивіться у нашій добірці.

Джерело: 24 канал

До слова Спокуслива Жасмін Тукс оголила груди для фотосесії 18+

Модельна кар'єра Жасмін Тукс

Свою модельну кар'єру дівчина розпочала у 15 років. Завдяки впізнаваності її матері як стилісту вона різко завоювала любов різних модельєрів та власників глянців. Свій перший дорослий контракт Жасмін підписала у дев'ятнадцятирічному віці, коли презентувала речі компанії Gap на їхньому показі. Вже наступного року модель дебютувала в 2011 році на показі DKNY – будинку моди в Нью-Йорку, а також вперше прикрасила обкладинку італійського журналу Vogue.

Її результати роботи можна було побачити на показах брендів Anthony Vaccarello, Balmain, Burberry, Calvin Klein, Carolina Herrera, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Marc Jacobs, Oscar de la Renta, Versace, Yves Saint Laurent та багатьох інших. Втім, свою найбільшу славу Тукс отримала завдяки роботі на показах білизняного бренду Victoria's Secret у 2012-2017 роках в ролі запрошеної моделі, а з 2015-го року – як "ангел" VS. У 2016 році вона удостоїлася представляти найдорожче на той час бюстьє марки під назвою Fantasy Bra на щорічному шоу Victoria's Secret у Франції.

Найсексуальніші фото з інстаграму

Showbiz 24 пропонує вам переглянути найкращі фотографії іменинниці Жасмін Тукс, якими вона впевнено підкорює серця шанувальників.



Жасмін Тукс / Фото з інстаграму моделі



​Жасмін Тукс / Фото з інстаграму моделі



​Жасмін Тукс / Фото з інстаграму моделі



​Жасмін Тукс / Фото з інстаграму моделі



​Жасмін Тукс / Фото з інстаграму моделі



​Жасмін Тукс / Фото з інстаграму моделі



​Жасмін Тукс / Фото з інстаграму моделі



​Жасмін Тукс / Фото з інстаграму моделі



​Жасмін Тукс / Фото з інстаграму моделі



​Жасмін Тукс / Фото з інстаграму моделі



​Жасмін Тукс / Фото з інстаграму моделі