За 69 років правління: різдвяні привітання Єлизавети II, що запам'яталися найбільше

Кожного року, 25 грудня, Єлизавета II випускає традиційне різдвяне привітання. Журналісти Showbiz 24 зібрали звернення, що найбільше запам'яталися.

25 грудня – день, коли у більшості країн Європи святкують Різдво. Велика Британія – одна з них. Кожного року королева Єлизавета II звертається до громадян з особливим зверненням, де вітає зі святами.

Важливо Єлизавета II віддасть шану принцу Філіпу у вкрай особистому різдвяному привітанні

1952 рік

Цього року Єлизавета II вперше святкувала Різдво у ролі королеви Великої Британії. Перед нею стояло нелегке завдання – згуртувати британців після смерті батька та у непростий повоєнний період. Королева наголосила, що буде продовжувати роботу Георга VI й попросила про молитву.

Перше звернення Її Величності можна було почути по радіо. Мовлення відбувалося з Сандрингему, і з тієї самої кімнати, де раніше привітання записував Георг VI. Єлизавета II була одягнена у лаконічне вбрання – кофтинку та жакет.



Єлизавета II на різдвяному привітанні / Фото Getty Images

1953 рік

Цього року Єлизавета II вже вдруге звернулась до британців з промовою. Тоді вона говорила не з Англії, а Нової Зеландії, де перебувала в межах робочої поїздки. У привітанні королева висловилась про те, що відчуває особливий зв'язок з людьми.

Єлизавета II одягнулась по-особливому ошатно та незвично – у світлу сукню без бретелей та з квітковою вишивкою. Шию прикрашало лаконічне кольє, а вуха – сережки. Волосся було вкладене в кучері, а губи підкреслювала помада.



Єлизавета II на різдвяному привітанні / Фото Getty Images

1957 рік

Вперше послання Єлизавети II транслювали по телебаченню, тому кожен міг не тільки почути, але й побачити королеву на екранах. Тоді вона одягнула довгу блискучу сукню з бантом на грудях, доповнивши образ намистом, браслетом і насиченим макіяжем.

Я не можу повести вас у бій, я не видаю законів, і правосуддя теж не в моїй владі, але я можу зробити для вас дещо інше – я готова віддати вам моє серце і присвятити все своє життя служінню нації,

– сказала у 1957 році британська королева.



Єлизавета II на різдвяному привітанні / Фото Getty Images

1963 рік

Королева вперше з'явилась на екранах у кольорі. Вона розповідала про свою подорож до Канади, подорож принца Чарльза та принцеси Анни на Ямайку і пригадала гру в крикет.

З особливої нагоди Єлизавета II одягнула яскраву атласну сукню жовтого кольору. На ній виділялась масивна коштовна брошка.



Єлизавета II на різдвяному привітанні / Фото Getty Images

1971 рік

Цей рік запам'ятався тому, що привітання знялося за участі синів королеви – принца Едварда та принца Ендрю. Разом вони переглядали сімейний альбом, тож і темою звернення була родина.

Її Величність вкотре продемонструвала любов до перлинних прикрас – сережок, брошки й намиста. Вони вдало доповнювали ніжно-блакитну сукню королеви.



Єлизавета II з синами на різдвяному привітанні / Фото Getty Images

1975 рік

Це різдвяне привітання відзначилося не так вбранням королеви, як тематикою та новизною. Єлизавета II порушила традицію та записала звернення у садах Букінгемського палацу. Того року Британія зазнавала криз, інфляції та безробіття. Тож королева закликала бути добрими та співчутливими.

На вулиці Її Величність постала у теплому пальті, яке прикрасила брошкою та улюбленими аксесуарами.



Єлизавета II на різдвяному привітанні / Фото Getty Images

1982 рік

Цей рік був важливим для британської королівської родини. Монархиня святкувала 50 річницю з першого запису привітання, а також розповіла про народження третього онука – принца Вільяма. Вона вперше звернулась до громадян з бібліотеки Віндзору.

Цього разу Єлизавета II позувала в елегантній синій сукні з об'ємними рукавами та стрічками, зав'язаними в бант на шиї. Вона зробила макіяж з акцентом на яскравих губах.



Єлизавета II на різдвяному привітанні / Фото Getty Images

1992 рік

Це звернення королеви запам'яталось його "скандальністю". Єлизавета II відверто назвала 1992 рік "жахливим", пригадала скандал між принцом Чарльзом та принцесою Діаною, пожежу у Віндзорському замку.

, у 1992 році таблоїд The Sun опублікував текст промови королеви на 2 години раніше до її виходу. Єлизавета II подала в суд на ЗМІ, виграла у нього 200 тисяч фунтів та витратила їх на благодійність.

На непростій промові Єлизавета II вразила образом у малиновій сукні з плісированою спідницею та поясом з бантом.



Єлизавета II на різдвяному привітанні / Фото Getty Images

2006 рік

2006 рік став другим, коли монархиня записувала відео поза межами резиденції. Вона вітала британців з Різдвом у соборі Саутварка. Того року королева також відсвяткувала ювілей – 80-річчя.

У соборі Єлизавета II позувала у ніжному образі. Вона одягнула салатове пальто та доповнила його перлинним намистом, сережками та брошкою.



Єлизавета II на різдвяному привітанні / Фото Getty Images

2013 рік

Її Величність мала що відсвяткувати у 2013 році – 60-річчя коронації та народження правнука принца Джорджа. Про хрещення малюка вона висловилась як про особливу подію, що зібрала 4 покоління разом.

З цієї нагоди королева обрала яскраве вбрання – жовту сукню. Улюблені аксесуари довершили її look, а помада кольору фуксії зробила акцент на губах. Також у 2013 Єлизавета II позувала в окулярах.



Єлизавета II на різдвяному привітанні / Фото Getty Images

2017 рік

Цей рік також видався вкрай насиченим – 70 років спільного життя з герцогом Единбурзьким, 60 річниця першого різдвяного ефіру. Також королева привітала нового члена сім'ї – наречену принца Гаррі Меган Маркл. Її Величність вітала людей з Різдвом у білосніжній сукні з паєтками, атласною стрічкою та прикрасами.

"Принц Філіп вирішив, що настав час трохи сповільнитися – як він сам висловився про себе, – "зробив своє". Але я знаю, що його підтримка та унікальне почуття гумору залишаться такими ж сильними, як і раніше, оскільки нам подобається проводити час цього Різдва з нашою сім'єю і з нетерпінням чекаємо нових членів у цьому році наступного року", – поділилась тоді королева.



Єлизавета II на різдвяному привітанні / Фото Getty Images

2020 рік

У рік піку пандемії коронавірусу Єлизавета II намагалась підтримати британців. Вона зазначила, що попри складний та непередбачуваний час, 2020 рік усіх зблизив та показав людей із силою волі та незламним духом.

Для багатьох ця пора року матиме відтінок смутку – деякі оплакують втрату дорогих їм людей, а інші чиїсь друзі та члени сім'ї перебувають віддалено від близьких, коли все, що вони справді хочуть на Різдво – це просто обійми або стискання руки,

– сказала королева.

Минулого року Її Величність позувала у стильному образі. Вона постала у фіолетовій сукні на довгий рукав, яку поєднала з перлинним намистом, сережками та брошкою у формі мушлі.



Єлизавета II на різдвяному привітанні / Фото Getty Images

Цьогоріч британці з нетерпінням чекають на нове звернення монархині. Воно точно буде особливим, адже Різдво 2021 року перше, яке Єлизавета II проведе без чоловіка, принца Філіпа. Кажуть, що завтрашнє привітання буде особистим та душевним.