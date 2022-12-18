17 грудня на Нацвідборі Євробачення-2023 взяли участь 10 фіналістів. Серед них була бандуристка Марина Круть (KRUTЬ), яка для свого коханого-військового написала "Колискову". Пісня пройняла усіх присутніх у залі виступу, а Тарас Тополя ледь дібрав слова, щоб подякувати дівчині за таку композицію.

Цікаво Результати голосування фіналу Національного відбору на Євробачення-2023

Під час голосування, яке тривало годину у застосунку Дія, українці поставили свій вибір на гурт TVORCHI, який поїде представляти Україну у Великій Британії. Щодо Марини, то глядачі віддали їй друге місце. Судді ж натомість поставили їй найвищий бал. Схожа історія вже була у 2020 році, коли KRUTЬ зайняла третє місце, а перше – гурт Go_A.

KRUTЬ більше не прийде на Євробачення

Тому за кілька днів до Нацвідбору-2023 вона пообіцяла глядачам, що в разі поразки більше ніколи не повернеться назад на конкурс. Після результатів голосування вона лише підтвердила свої слова в інстаграм-сторіз.

Я дуже дякую. З Євробаченням у моєму житті покінчено. Більше брати участі у відборах я не маю наміру. Україна вибрала свою пісню, з якою буде представляти сама себе,

– наголосила співачка.

"Не забуваємо донатити. У нас війна. Вона триває. Я маю унікальну дорогу, яка вже почалась. У мене все вже добре", – додала вона.



KRUTЬ прокоментувала свою поразку на Нацвідборі / Скриншот з інстаграм-сторіс

Хоч українці не можуть залишити власні коментарі під її сторіз, але її засипали компліментами під дописом про голосування:

"Неймовірна пісня і реально пофіг, чи сподобається Європі, головне, що ця пісня асоціюється з кожною українською жінкою та мамою, яка не зважаючи на стрес, страх та біль, береже своє дитя, свою сім'ю, є тилом і опорою";

"Марина має поїхати від України. Це найпотужніше повідомлення, яке зараз може пролунати у світі";

"Мені сподобалося аж до сліз. Але здалося, що вам було недобре і щось сталося...";

"Це було до мурашок… Важко стримуватись від сліз";

"До сліз!!! Ви передали біль нас усіх… Передали те, що в українській душі. Підтримуємо вас усією сім'єю. Кожен готовий "діяти" за номер 6, тобто за вас";

"Ви забрали моє серце і воно назавжди ваше, з цією піснею".

Нацвідбір на Євробачення-2023 – дивіться відео онлайн: KRUТЬ – Колискова