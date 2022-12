"Це низько, впала в моїх очах": KRUTЬ поскаржилася на TVORCHI Суспільному, але мережа не оцінила

Марина KRUTЬ у фіналі Нацвідбору програла TVORCHI, але спробувала усунути їх від Євробачення. Дівчина вказала Суспільному на порушення правил. Дмитро Шуров їй відповів, тоді як у мережі артистку розкритикували.

У день фіналу, 17 грудня, KRUTЬ писала, що "з Євробаченням покінчено", а тепер, схоже, спробувала підірвати репутацію гурту TVORCHI, щоб поїхати в Ліверпуль замість нього. Вона вказала Суспільному, що у живому виступі звучав дабл основного вокалу Джеффрі Кенні, а їхній трек Heart of Steel видавав лейбл Believe, який продовжує працювати в Росії.

KRUTЬ поскаржилася на TVORCHI Суспільному

Музичний продюсер Нацвідбору Дмитро Шуров відповів Марині, що додаткова обробка, яка може бути даблом, – тонкий музичний нюанс і несуттєве порушення, яке не є підставою для дискваліфікації. Схожі дрібні порушення, за його словами, допустили одразу кілька фіналістів.

У ході підготовки фіналу могла статися технічна помилка, через яку в ефірі у фонограмі гурту TVORCHI протягом певних секунд звучав дабл живого вокалу Джеффрі. Така необачність дійсно могла статись: під час війни, за надскладних умов роботи, з регулярною відсутністю зв'язку та електрики. Через складний звук на майданчику, на репетиціях до ефіру цього не почув ніхто, включаючи мене. Мені дуже прикро, що така ситуація трапилась і я приношу свої вибачення всім учасникам фіналу та глядачам за цей інцидент,

– висловився Дмитро Шуров.

З приводу французького лейблу Believe, який і далі працює на території Росії, то, на думку Суспільного, дистрибуція треку Heart of Steel цією компанією не є порушенням правил Нацвідбору. Команда каже, що 5 з 10 фіналістів опублікували свої конкурсні пісні через Believe, а троє інших, включно з KRUTЬ, працювали з ним донедавна.

KRUTЬ у фіналі Нацвідбору Євробачення-2023 / Фото Суспільного, Анастасія Мантач

У мережі закиди KRUTЬ не оцінили

В інстаграмі вважають, що артистка не вміє програвати й хоче повторити долю Kalush Orchestra, який поїхав у Турин після дискваліфікації Аліни Паш:

"При всій повазі до Марини, але це надто низько";

"Круть впала в моїх очах";

"Програвати треба вміти гідно! Звинувачення так собі… Попахує скандалом заради скандалу, мені соромно";

"Наша пісня гарна й нова, починаймо її знову. Круть стала новим Kalush. Не думав я, що Круть опуститься до такого";

"Я, звісно, не була за TVORCHI, але це якийсь цирк, то Kalush, то ця, ви серйозно? Виграли, то хай їдуть, куди вона сунеться і нащо позориться?";

"Марина дуже погано себе показує на цьому відборі, особисто моя думка про неї стає все гіршою і гіршою";

"Не очікувала такого. У такому випадку потрібно згрупуватися, допомагати і вболівати, а це було достатньо принизливо з боку дівчини";

"Євробачення без скандалів – не Євробачення".

Інші ж вважають, що скандал роздмухує Суспільне, а не KRUTЬ, адже вона вказала на речі, які були на плечах організаторів: