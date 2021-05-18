Онлайн-трансляція першого півфіналу Євробачення-2021

Пісенний конкурс Євробачення-2021 розпочався! Перший півфінал організатори запланували на 18 травня 2021 року, тому 16 представників з різних країн представлять свої номери вже сьогодні. Щоб побачити онлайн-трансляцію та дізнатись, де переглянути шоу на телебаченні – читайте далі.

Пряму трансляцію конкурсу Євробачення-2021 глядачі зможуть побачити на телеканалах UA: Перший та СТБ сьогодні о 22 годині за київським часом. Минулого року у Національному відборі переміг український гурт Go_A, але через пандемію коронавірусу подію перенесли на 2021 рік. Тому цього року колектив виступатиме у першому півфіналі під номером 15.

Читайте також Гурт Go_A увійшов до п'ятірки фіналістів Євробачення-2021 за прогнозами букмекерів

Онлайн-трансляцію Євробачення-2021 у Роттердамі, Нідерланди, ви також можете подивитися на нашому сайті.

Євробачення-2021: дивитися онлайн-трансляцію першого півфіналу

Варто додати, що музичний конкурс проходитиме на спеціально збудованій сцені Ahoy, яку переробили під спеціальні умови проведення конкурсу в час пандемії коронавірусу. Для безпечного перебування на конкурсі організатори зменшили кількість глядачів у залі, а також зменшили делегації з європейських країн.

Євробачення-2021 – порядок виступу учасників першого півфіналу:

Литва: The Roop – Discoteque Словенія: Ana Soklič – Amen Росія: Manizha - Russian Woman Швеція: Tusse – Voices Австралія: Montaigne – Technicolour Північна Македонія: Vasil – Here I Stand Ірландія: Lesley Roy – Maps Кіпр: Elena Tsagrinou – El Diablo Норвегія: TIX – Fallen Angel Хорватія: Albina – Tick-Tock Бельгія: Hooverphonic – The Wrong Place Ізраїль: Eden Alene – Set Me Free Румунія: ROXEN – Amnesia Азербайджан: Efendi – Mata Hari Україна: Go_A – SHUM Мальта: Destiny – Je Me Casse

Євробачення-2021 відбудеться, аконкурсу –. З кожної частини шоу шляхом голосування було обрано 26 представників країн (включно з країнами-засновицями та країною-господарем) для участі у фіналі.