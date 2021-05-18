Онлайн-трансляція першого півфіналу Євробачення-2021

Пісенний конкурс Євробачення-2021 розпочався! Перший півфінал організатори запланували на 18 травня 2021 року, тому 16 представників з різних країн представлять свої номери вже сьогодні. Щоб побачити онлайн-трансляцію та дізнатись, де переглянути шоу на телебаченні – читайте далі.
Пряму трансляцію конкурсу Євробачення-2021 глядачі зможуть побачити на телеканалах UA: Перший та СТБ сьогодні о 22 годині за київським часом. Минулого року у Національному відборі переміг український гурт Go_A, але через пандемію коронавірусу подію перенесли на 2021 рік. Тому цього року колектив виступатиме у першому півфіналі під номером 15.
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Онлайн-трансляцію Євробачення-2021 у Роттердамі, Нідерланди, ви також можете подивитися на нашому сайті.
Євробачення-2021: дивитися онлайн-трансляцію першого півфіналу
Варто додати, що музичний конкурс проходитиме на спеціально збудованій сцені Ahoy, яку переробили під спеціальні умови проведення конкурсу в час пандемії коронавірусу. Для безпечного перебування на конкурсі організатори зменшили кількість глядачів у залі, а також зменшили делегації з європейських країн.
Євробачення-2021 – порядок виступу учасників першого півфіналу:
- Литва: The Roop – Discoteque
- Словенія: Ana Soklič – Amen
- Росія: Manizha - Russian Woman
- Швеція: Tusse – Voices
- Австралія: Montaigne – Technicolour
- Північна Македонія: Vasil – Here I Stand
- Ірландія: Lesley Roy – Maps
- Кіпр: Elena Tsagrinou – El Diablo
- Норвегія: TIX – Fallen Angel
- Хорватія: Albina – Tick-Tock
- Бельгія: Hooverphonic – The Wrong Place
- Ізраїль: Eden Alene – Set Me Free
- Румунія: ROXEN – Amnesia
- Азербайджан: Efendi – Mata Hari
- Україна: Go_A – SHUM
- Мальта: Destiny – Je Me Casse