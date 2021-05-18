Пряму трансляцію конкурсу Євробачення-2021 глядачі зможуть побачити на телеканалах UA: Перший та СТБ сьогодні о 22 годині за київським часом. Минулого року у Національному відборі переміг український гурт Go_A, але через пандемію коронавірусу подію перенесли на 2021 рік. Тому цього року колектив виступатиме у першому півфіналі під номером 15. 

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Онлайн-трансляцію Євробачення-2021 у Роттердамі, Нідерланди, ви також можете подивитися на нашому сайті.

Євробачення-2021: дивитися онлайн-трансляцію першого півфіналу

Варто додати, що музичний конкурс проходитиме на спеціально збудованій сцені Ahoy, яку переробили під спеціальні умови проведення конкурсу в час пандемії коронавірусу. Для безпечного перебування на конкурсі організатори зменшили кількість глядачів у залі, а також зменшили делегації з європейських країн. 

Євробачення-2021 – порядок виступу учасників першого півфіналу:

  1. Литва: The Roop – Discoteque
  2. Словенія: Ana Soklič – Amen
  3. Росія: Manizha - Russian Woman
  4. Швеція: Tusse – Voices
  5. Австралія: Montaigne – Technicolour
  6. Північна Македонія: Vasil – Here I Stand
  7. Ірландія: Lesley Roy – Maps
  8. Кіпр: Elena Tsagrinou – El Diablo
  9. Норвегія: TIX – Fallen Angel
  10. Хорватія: Albina – Tick-Tock
  11. Бельгія: Hooverphonic – The Wrong Place
  12. Ізраїль: Eden Alene – Set Me Free
  13. Румунія: ROXEN – Amnesia
  14. Азербайджан: Efendi – Mata Hari
  15. Україна: Go_A – SHUM
  16. Мальта: Destiny – Je Me Casse