Євгенія Емеральд пройшла детектор брехні після заяв про домашнє насильство

Нещодавно Євгенія Емеральд з позивним "Жанна Д'арк" зізналася, що пережила домашнє насильство від свого чоловіка. Її заявам повірили не всі, тож захисниця пройшла тестування на детекторі брехні.

Це Емеральд зробила під час зйомок нового випуску шоу "Говорить вся країна". Раніше за снайперку заступилася українська акторка Ксенія Мішина.

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Емеральд пройшла детектор брехні

У шоу підняли тему домашнього насильства та розібрали розлучення Євгенії Емеральд та Євгена Стипанюка. Захисниця теж прийшла до студії, щоб поділитися власною історією.

Я хочу надати розголос цій історії, адже зараз я голос всіх жінок України, які постраждали від домашнього насильства. Для мене це справа честі. Я це пережила, я знаю як це важко, саме тому хочу на своєму прикладі показати, що так не має бути,

– сказала вона.

Там Євгенія за власним бажанням пройшла перевірку на детекторі брехні, щоб спростувати звинувачення колишнього чоловіка на її адресу. Про результати стане відомо, коли шоу вийде на екрани.



Євгенія Емеральд у шоу "Говорить вся країна"

Виявляється, журналісти проєкту "Говорить вся країна" провели власне розслідування і поспілкувалися з мамою Євгена Стипанюка.

Також відомо, що до студії завітають колишні жінки Євгена. Журналісти дізналися про інші дії Стипанюка, які ще не були оприлюднені в ЗМІ.

Євгенія Емеральд стала жертвою домашнього насилля