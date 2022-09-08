Єлизаветі II стало гірше: все, що відомо зараз

В обід 8 вересня світ сколихнула новина про погіршення стану здоров'я королеви Єлизавети II. Зараз королева перебуває в шотландському замку Балморал під постійним наглядом лікарів. Далі читайте актуальну інформацію щодо стану королеви станом на зараз.

6 вересня королева зустрілася з Ліз Трасс, призначила її новою прем'єркою Великої Британії. Вже наступного дня вона скасувала робочу зустріч, оскільки лікарі порадили їй відпочити. Тепер стало відомо, що Її Величність перебуває під постійним медичним наглядом.

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Літні канікули королева провела в Шотландії, в замку Балморал. Саме там вона зустрічалася з Ліз Трасс.



Замок Балморал у Шотландії

Вже через день Букінгемський палац повідомив про погіршення стану здоров'я Єлизавети II.

Лікарі стурбовані її самопочуттям, тому тепер королева перебуває під постійним медичним наглядом.

На тлі таких новин телеканал BBC змінив ефірну сітку.

До Букінгемського палацу почали сходитися люди , вся Велика Британія молиться за королеву.

, вся Велика Британія молиться за королеву. Ліз Трасс у своєму твітері написала : "Вся країна буде глибоко стурбована новинами з Букінгемського палацу цього обіду. Мої думки і думки людей у всьому нашому Сполученому Королівстві зараз з Її Величністю та її родиною".

: "Вся країна буде глибоко стурбована новинами з Букінгемського палацу цього обіду. Мої думки і думки людей у всьому нашому Сполученому Королівстві зараз з Її Величністю та її родиною". У Шотландію вже приїхали її діти – принци Чарльз, Ендрю, Едвард і принцеса Анна. Також поруч з королевою є її онук – принц Вільям.

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Принц Гаррі та Меган Маркл , які зараз живуть в США, також вирушають до Шотландії , щоб бути поруч з Її Величністю.

, які зараз живуть в США, також , щоб бути поруч з Її Величністю. Люди збираються й біля замку Балморал, де зараз з сім'єю перебуває Єлизавета II.

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Зміна варти в Букінгемському палаці сьогодні скасована.

На тлі інформації про нездужання королеви сайт BBC змінив колір на чорний. Королівський кореспондент Ніколас Уітчелл з'явився в ефірі BBC в чорному костюмі.



Скриншот сайту BBC 8 вересня

Королівський фотограф Кріс Джексон також відреагував на новини про погіршення здоров'я королеви: "Наразі думки з Її Величністю Королевою в Балморалі, яка після огляду перебуває під медичним наглядом".

Архієпископ Кентерберійський сказав, що посилає свої молитви, а перші міністри Шотландії та Уельсу приєдналися до доброзичливців, надіславши слова підтримки.

сказав, що посилає свої молитви, а приєдналися до доброзичливців, надіславши слова підтримки. Близько 17:00 з'явилася інформація, що королева Єлизавета II померла, але це виявилося неправдою. ЗМI посилалися на фейковий акаунт газети The Guardian.

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Разом з принцом Чарльзом у Балморал прибула герцогиня Корнуольська . Кейт Міддлтон не приєдналася до принца Вільяма, вона з дітьми залишилася у Віндзорі.

. Кейт Міддлтон не приєдналася до принца Вільяма, вона з дітьми залишилася у Віндзорі. Королівський кореспондент Ніколас Уітчелл: "Я розумію, що на цьому етапі від Букінгемського палацу більше нічого не очікується. Мене змушують повірити, що немає нічого неминучого".

"Я розумію, що на цьому етапі від Букінгемського палацу більше нічого не очікується. Мене змушують повірити, що немає нічого неминучого". У BBC повідомили, що принц Чарльз , спадкоємець престолу, перебуває у замку Балморал і буде поряд зі своєю матір'ю королевою. Інші члени королівської сім'ї також прямують до маєтку.

, спадкоємець престолу, перебуває у замку Балморал і королевою. Інші члени королівської сім'ї також прямують до маєтку. У Шотландію близько 18:00 прилетіли принц Вільям, принц Ендрю, принц Едвард і дружина Едварда Софі.

Слова підтримки королеві висловив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Він написав, що "усі його думки та думки канадців по всій країні зараз з Її Величністю Королевою Єлизаветою II. Ми бажаємо їй всього найкращого та передаємо наші найкращі побажання королівській родині". Зазначимо, що Єлизавета II також є королевою Канади та главою держави Канади.

Водночас прем'єр-міністр Великої Британії на Даунінг-стріт підтвердила, що Ліс Трасс не планує вирушати до Шотландії сьогодні чи завтра. Офіційний представник прем'єр-міністра також зазначила, що вони не можуть повідомляти жодних новин про стан здоров'я королеви.

сьогодні чи завтра. Офіційний представник прем'єр-міністра також зазначила, що вони не можуть повідомляти жодних новин про стан здоров'я королеви. Принц Гаррі та Меган їдуть до Балморалу окремо від інших членів сім'ї. Але їхній представник повідомив, що вони узгоджують плани з іншими членами родини.

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