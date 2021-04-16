Яскравий макіяж та каре: донька Олі Полякової підкорила зміною іміджу

Донька української співачки Олі Полякової Маша не боїться експериментувати зі своїм зовнішнім виглядом. Цього разу вона показала, як могла б виглядати з короткою стрижкою.

Маша Полякова, яка також розпочала музичну кар'єру вслід за зірковою матусею, оприлюднила нове фото на своїй сторінці. Вона поділилась з прихильниками варіантом зміни іміджу.

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Новий образ Маші Полякової

Донька Олі Полякової зробила світлину в лісі між деревами. Вона позувала перед об'єктивом у легкій весняній сукні з блакитним квітковим принтом без бретелей. Маша відкинула голову назад, демонструючи нову зачіску.

Ймовірно, дівчина просто зібрала волосся та заправила кінці в сукню, щоб уявити, як би вона виглядала з каре. Адже знаменита мама Маші виступає категорично проти того, щоб вона обрізала своє довге волосся, яке відросло вже до талії. Втім раніше Оля Полякова дозволила доньці пофарбуватися в рудий колір. До того ж співачка зробила це самостійно.

На обличчі Маші Полякової красується доволі яскравий макіяж. Дівчина підкреслила очі оранжевими тінями та довгими чорними стрілками. Також вона нафарбувала губи помадою у тон.



Маша Полякова в новому образі / Фото з інстаграму Маші Полякової

Реакція мережі

Шанувальники доньки Олі Полякової здебільшого позитивно реагують на зміну іміджу дівчини. Навіть сама співачка прокоментувала допис:

"Красива як весна";

"Супер";

"Тобі дуже пасує";

"Прикольно";

"Чарівно".

Та багато хто з прихильників виступає проти того, щоб Маша обрізала своє довге волосся: