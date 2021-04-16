Яскравий макіяж та каре: донька Олі Полякової підкорила зміною іміджу

Донька української співачки Олі Полякової Маша не боїться експериментувати зі своїм зовнішнім виглядом. Цього разу вона показала, як могла б виглядати з короткою стрижкою.
Маша Полякова, яка також розпочала музичну кар'єру вслід за зірковою матусею, оприлюднила нове фото на своїй сторінці. Вона поділилась з прихильниками варіантом зміни іміджу.
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Новий образ Маші Полякової
Донька Олі Полякової зробила світлину в лісі між деревами. Вона позувала перед об'єктивом у легкій весняній сукні з блакитним квітковим принтом без бретелей. Маша відкинула голову назад, демонструючи нову зачіску.
Ймовірно, дівчина просто зібрала волосся та заправила кінці в сукню, щоб уявити, як би вона виглядала з каре. Адже знаменита мама Маші виступає категорично проти того, щоб вона обрізала своє довге волосся, яке відросло вже до талії. Втім раніше Оля Полякова дозволила доньці пофарбуватися в рудий колір. До того ж співачка зробила це самостійно.
На обличчі Маші Полякової красується доволі яскравий макіяж. Дівчина підкреслила очі оранжевими тінями та довгими чорними стрілками. Також вона нафарбувала губи помадою у тон.
Маша Полякова в новому образі / Фото з інстаграму Маші Полякової
Реакція мережі
Шанувальники доньки Олі Полякової здебільшого позитивно реагують на зміну іміджу дівчини. Навіть сама співачка прокоментувала допис:
- "Красива як весна";
- "Супер";
- "Тобі дуже пасує";
- "Прикольно";
- "Чарівно".
Та багато хто з прихильників виступає проти того, щоб Маша обрізала своє довге волосся:
- "Не дуже";
- "Це не каре, а зібране волосся під сукню";
- "Мені здається, що ти сховала волосся. Я сподіваюсь на це".