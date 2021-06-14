Надя Дорофєєва провела вихідний з Дантесом: гаряче фото подружжя

Не секрет, що через напружені графіки Надя Дорофєєва та Володимир Дантес рідко проводять повноцінні вихідні разом. Однак цього вікенду зіркове подружжя присвятило час одне одному та влаштувало спекотну вечірку в заміському маєтку.

Популярна сольна артистка Надя Дорофєєва дозволила собі відпочити перед тим, як штурмувати радіостанції з новим треком "Почему". У цьому зірку підтримав чоловік Володимир Дантес. Як розповів співак, вихідний був спонтанним.

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"Спонтанний вихідний – рідкість. Ми не знали, куди подіти вільний час", – зізнався Дантес.

Так, подружжя влаштувало вечірку на задньому дворі розкішного заміського маєтку. Вони запросили команду Наді Дорофєєвої, з якою танцювали та смачно їли. Пара встигла зробити спільне фото, яке розбурхало мережу.

Гаряче фото Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса

Для вечірки співачка підібрала дуже відвертий літній аутфіт. Вона одягла блакитний купальник і накинула темно-сіру сорочку оверсайз. У той час як Надя Дорофєєва позувала майже роздягненою, Дантес відпочивав у куди стриманішому look – темній футболці та яскраво-червоних шортах.

Схоже, артиста аж ніяк не бентежив гарячий образ дружини, адже вона має бездоганний вигляд. Перед прихильницями чоловіка Дорофєєва вкотре засвітила підтягнуте тіло та звабливі форми. Користувачі інстаграму оцінили спекотний кадр подружжя понад 44 тисячами лайків.

Надя Дорофєєва і Володимир Дантес / Фото з інстаграму співака