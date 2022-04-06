Режисер хоч і народився у самопроголошеній російській Північній Осетії, але виріс в Україні – у місті Горлівка Донецької області. Чоловік створював відеокліпи для багатьох зірок – як українських, так і російських, і рідко відзначався проукраїнською патріотичною позицією. Але війна все розставила на свої місця.

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З моменту повномасштабного вторгнення Бадоєв активно висвітлює в своєму інстаграмі жорстокі дії Росії і, як мільйони інших українців, був шокований звірствами росіян в деокупованих містах і селах на Київщині. Фотографії та відео, які оприлюднили ЗМІ в мережі у перші дні звільнення територій, оплакували мільйони людей у світі та країні. Бадоєв і сам довго не міг знайти слів та сил, щоб описати побачене.

Доживши до 41 року, я ніколи не ділив людей на чужих і своїх, для мене був важливим талант, без кордонів, без національностей і себе вважав людиною світу. Як же сильно я помилявся, як багато часу я витратив не туди… Поки я живий, я щодня виправлятиму цю помилку, всі мої сили будуть спрямовані на те, щоб ніхто у світі не забув про ці дні війни…

– сказав Бадоєв.

Алан Бадоєв про наслідки війни Росії в Україні та злочини в Бучі: дивитись онлайн

Реакцій зірок

У дописі Бадоєва відгукнулись багато українських знаменитостей, які підтримали думки Алана і сказали подібне – що не можуть зібратись, аби висловити свій жаль у мережі. Вони досі плачуть за усіма українцями і не можуть повірити, що росіяни так могли знущатись з нашого народу: