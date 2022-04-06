Режисер хоч і народився у самопроголошеній російській Північній Осетії, але виріс в Україні – у місті Горлівка Донецької області. Чоловік створював відеокліпи для багатьох зірок – як українських, так і російських, і рідко відзначався проукраїнською патріотичною позицією. Але війна все розставила на свої місця.
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З моменту повномасштабного вторгнення Бадоєв активно висвітлює в своєму інстаграмі жорстокі дії Росії і, як мільйони інших українців, був шокований звірствами росіян в деокупованих містах і селах на Київщині. Фотографії та відео, які оприлюднили ЗМІ в мережі у перші дні звільнення територій, оплакували мільйони людей у світі та країні. Бадоєв і сам довго не міг знайти слів та сил, щоб описати побачене.
Доживши до 41 року, я ніколи не ділив людей на чужих і своїх, для мене був важливим талант, без кордонів, без національностей і себе вважав людиною світу. Як же сильно я помилявся, як багато часу я витратив не туди… Поки я живий, я щодня виправлятиму цю помилку, всі мої сили будуть спрямовані на те, щоб ніхто у світі не забув про ці дні війни…
– сказав Бадоєв.
Алан Бадоєв про наслідки війни Росії в Україні та злочини в Бучі: дивитись онлайн
Реакцій зірок
У дописі Бадоєва відгукнулись багато українських знаменитостей, які підтримали думки Алана і сказали подібне – що не можуть зібратись, аби висловити свій жаль у мережі. Вони досі плачуть за усіма українцями і не можуть повірити, що росіяни так могли знущатись з нашого народу:
- Ведучий Слава Дьомін: "Алан, якщо людина це розуміє, та ще й визнає, значить ця людина мудра і сильна. І він надалі зробить навіть більше, ніж раніше";
- Модель Ганна Богдан: "Щодня все болючіше і болючіше… Але віра врятує нас. Ми сильні, ми впораємося, я вірю в це. Ми українці – найсильніший народ, ми переможемо та відбудуємо та подаруємо нове життя. Вони заплатять велику ціну! Їм немає місця в сучасному суспільстві, вони не знають, як потрібно будувати майбутнє, вони тонуть вже давно у своїй заздрості та злості".
- Співачка Оля Полякова: "Алан... Все так само... Я ридаю 2 дні, не можу зібратися, щоб записати текст, починаю плакати, не можу підібрати слова, в жаху від того, що цим людям довелося пережити до своєї смерті. Стискаюся, не хочу, щоб так було. Що ж робити… О Боже".
- Речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко: "Порада від психологів: щоб перемогти депресію, треба знайти собі причину, мету, заради якої Вам хочеться жити далі. Для всіх читачів Алана: знайдіть собі ціль і йдіть до неї! Тримаймося!".