Вєрка Сердючка запалила фінал Нацвідбору україномовною піснею та кричалкою: ефектне відео

17 грудня 2022, 22:37

Джерело:

Суспільне Євробачення

Одною із запрошених гостей фіналу Національного відбору на Євробачення-2023 стала Вєрка Сердючка. Артистка виступила на сцені з україномовною піснею та завершила виступ традиційною кричалкою про Путіна.

Національний відбір на Євробачення-2023 завершився виступами українських знаменитостей, які водночас є зірками музичного конкурсу. Так під час фіналу виступила Вєрка Сердючка з "мамою" та бендом.

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Вєрка Сердючка виступила у фіналі відбору

Артистка вийшла на сцену Нацвідбору у звичному костюмі та разом зі своїм колективом. У фіналі відбору Вєрка Сердючка запалила глядачів україномовною піснею "Є пропозиція", яку випустила незадовго до початку великої війни – 14 лютого, в День святого Валентина.

Виступ Вєрки Сердючки у фіналі Нацвідбору: дивіться відео онлайн

 

Після ефектного виступу Вєрка Сердючка продекламувала свою кричалку, яку повторює не лише на концертах в Україні, але й за кордоном. Так, зірка прокричала побажання лідеру країни-терориста: "Путін, щоб ти здох".

У мережі захоплюються Андрієм Данилком та його позицією у війні. Та навіть пропонують вдруге відправити Сердючку на Євробачення:

  • "Вєра – це українська легенда! Андрію, дякую, що підтримуєте Україну й українців! Неперевершений! Слава Україні! Слава українцям";
  • "Є пропозиція – Вєрку на Євробачення ще раз";
  • "Спасибі за вашу творчість, Андрію. Хай усім щастить";
  • "Красунечка наша";
  • "Легенда";
  • "Це був найкращий виступ".
Автор: Марія Касій