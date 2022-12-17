Вєрка Сердючка запалила фінал Нацвідбору україномовною піснею та кричалкою: ефектне відео

Одною із запрошених гостей фіналу Національного відбору на Євробачення-2023 стала Вєрка Сердючка. Артистка виступила на сцені з україномовною піснею та завершила виступ традиційною кричалкою про Путіна.

Національний відбір на Євробачення-2023 завершився виступами українських знаменитостей, які водночас є зірками музичного конкурсу. Так під час фіналу виступила Вєрка Сердючка з "мамою" та бендом.

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Вєрка Сердючка виступила у фіналі відбору

Артистка вийшла на сцену Нацвідбору у звичному костюмі та разом зі своїм колективом. У фіналі відбору Вєрка Сердючка запалила глядачів україномовною піснею "Є пропозиція", яку випустила незадовго до початку великої війни – 14 лютого, в День святого Валентина.

Виступ Вєрки Сердючки у фіналі Нацвідбору: дивіться відео онлайн

Після ефектного виступу Вєрка Сердючка продекламувала свою кричалку, яку повторює не лише на концертах в Україні, але й за кордоном. Так, зірка прокричала побажання лідеру країни-терориста: "Путін, щоб ти здох".

У мережі захоплюються Андрієм Данилком та його позицією у війні. Та навіть пропонують вдруге відправити Сердючку на Євробачення: