Національний відбір на Євробачення-2023 завершився виступами українських знаменитостей, які водночас є зірками музичного конкурсу. Так під час фіналу виступила Вєрка Сердючка з "мамою" та бендом.
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Вєрка Сердючка виступила у фіналі відбору
Артистка вийшла на сцену Нацвідбору у звичному костюмі та разом зі своїм колективом. У фіналі відбору Вєрка Сердючка запалила глядачів україномовною піснею "Є пропозиція", яку випустила незадовго до початку великої війни – 14 лютого, в День святого Валентина.
Виступ Вєрки Сердючки у фіналі Нацвідбору: дивіться відео онлайн
Після ефектного виступу Вєрка Сердючка продекламувала свою кричалку, яку повторює не лише на концертах в Україні, але й за кордоном. Так, зірка прокричала побажання лідеру країни-терориста: "Путін, щоб ти здох".
У мережі захоплюються Андрієм Данилком та його позицією у війні. Та навіть пропонують вдруге відправити Сердючку на Євробачення:
- "Вєра – це українська легенда! Андрію, дякую, що підтримуєте Україну й українців! Неперевершений! Слава Україні! Слава українцям";
- "Є пропозиція – Вєрку на Євробачення ще раз";
- "Спасибі за вашу творчість, Андрію. Хай усім щастить";
- "Красунечка наша";
- "Легенда";
- "Це був найкращий виступ".