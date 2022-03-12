Всі, хто в Литві, підтримайте нас, – Джамала виконала гімн України на сцені литовського "Голосу"

Українська виконавиця Джамала прилетіла до Литви, аби виступити там на фіналі співочого шоу "Голос". Там, під час усієї програми збирали кошти для допомоги Україні.

Джамала прибула до Вільнюсу, адже була запрошеною зіркою литовського "Голосу". У фіналі шоу співачка щемливо виконала гімн України й закликала підтримати наш народ у важкий час війни з російськими окупантами.

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Виконавиця опублікувала декілька історій в інстаграмі, де повідомила, що зараз вона знаходиться у столиці Литви. Джамала закликала усіх українців, які живуть у цій країні допомагати нашій армії.

Друзі, привіт, я зараз у Вільнюсі. Тут фінал "Голосу країни", де під час всього шоу будуть збирати гроші для української армії і для гуманітарної допомоги Україні,

– сказала Джамала.

Зірка також розповіла, що всі кошти з смс-голосування на фіналі "Голосу" надішлють на рахунки Збройних Сил України.

Коли Джамала виконувала український гімн у залі стояла повна тиша й всі глядачі, включно з суддями встали у знак поваги. Виконавиця заспівала а капелла й без жодного музичного супроводу, що лиш посилило атмосферу виступу.

Також Джамала поділилась, що дуже вражена тим, як її зустріли у Литві. Зі слів співачки, у Вільнюс майорить українськими стягами й всюди лунає "Слава Україні".

Нагадаємо, що на початку війни Джамала разом із дітьми виїхала за кордон – жінка відправилась до Туреччини. Вона вирішила, що повинна бути максимально корисною – саме це було причиною піти з бомбосховища та покинути Україну.