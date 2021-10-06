У середу, 6 жовтня, у Дніпрі, проходить концерт російської співачки Ірини Круг. Виступ відбувається у Літньому театрі.

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Протест проти концерту Ірини Круг

Активісти вирішили зібратися під театром у парку Шевченка. Вони організували пікет через виступ російської артистки. Кілька десяток людей прийшло на мітинг проти виступу виконавиці, яка приїжджала до окупованого Криму у 2016 році.

Серед небайдужих дніпрян здебільшого волонтери та учасники бойових дій. Вони тримають у руках плакати з гаслами "Росія – ворог", "Досить сидіти на російській культурі", а також синьо-жовті й червоно-чорні прапори.



Мітинг проти концерту Ірини Круг / Фото "Радіо Свобода"

Активісти підкреслюють, що Ірина Круг "розважала окупантів" в окупованому Криму й платить податки в Росії. Тому вона не може виступати в Україні. Один з учасників пікету, Василь Чабанов, заявив, що мітингувальники хотіли б поставити співачці запитання "Чий Крим?".

"СБУ на мої запити мені й раніше відповідала, що вони не створюють перелік артистів, яким заборонено в'їжджати в Україну, такий перелік створює Міністерство культури. Мінкультури мені письмово відповіло, що вони такий перелік створюють за інформацією, яку надає СБУ та прикордонна служба. Прикордонники письмово мені відповіли, що нічого не знають. І тому виявляється, що ніхто нічого не знає", – наголосив Василь Чабанов.



Мітинг проти концерту Ірини Круг / Фото "Радіо Свобода"

Конфлікт активістів та фанів Ірини Круг

Мітингувальники просять людей, що йдуть на концерт, відмовитися від виступу. Через це між ними виникають конфлікти та перепалки.

Одна з фанаток російської зірки розповіла, що йде "на концерт улюбленої співачки" і "далека від політики". Натомість активісти у відповідь їм скандують "Зрадники" і "Ганьба".

Поліція відсторонено спостерігає за акцією протесту. Натомість охоронці поставили турнікет, через який допускають людей, які прийшли на концерт.



Турнікет під залом концерту / Фото "Радіо Свобода"

Що відомо про Ірину Круг

Російська естрадна співачка й виконавиця шансону – вдова Михайла Круга. Вона стала відомою після того, як почала виконувати пісні померлого чоловіка.

У 2017 році Ірину Круг внесли до бази "Миротворець" за "свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення в окупований Російською Федерацією Крим" та “незаконну концертну діяльність".

У 2016 році Круг виступала в окупованому Криму, зокрема Керчі, Феодосії, Судаку, Севастополі, Євпаторії, Сімферополі та Ялті.



Ірина Круг у базі "Миротворця" / Скриншот з сайту

Додамо, що на 8 жовтня запланований концерт Ірини Круг в Києві.