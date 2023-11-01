Водночас Бронюк вважає, що під час війни не варто критикувати Зеленського. Про це він розповів у новому інтерв'ю.

Цікаво Це найкрасивіша перша леді, яка коли-небудь була в Україні, – Полякова висловилася про Зеленську

Що Бронюк думає про Зеленського

Ведучий запитав фронтмена гурту ТІК, чи вважає він Зеленського найкращим президентом України.

Для мене – ні. Тому що не маючи управлінського досвіду, у важкий для держави час узяв на себе зобов'язання керувати воюючою країною. Це безвідповідально,

– заявив Віктор Бронюк.

Водночас артист зауважив, що критикувати Зеленського під час війни – неправильно.

"Неважливо, як я ставлюся до нього як до людини, але вважаю, що в умовах війни критика в бік президента... Можливо, якщо вона об'єктивна, але в нас же так не прийнято", – додав Бронюк.

Дивіться інтерв'ю з Віктором Бронюком: відео

Що про Володимира Зеленського говорили інші зірки