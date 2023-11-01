Водночас Бронюк вважає, що під час війни не варто критикувати Зеленського. Про це він розповів у новому інтерв'ю.
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Що Бронюк думає про Зеленського
Ведучий запитав фронтмена гурту ТІК, чи вважає він Зеленського найкращим президентом України.
Для мене – ні. Тому що не маючи управлінського досвіду, у важкий для держави час узяв на себе зобов'язання керувати воюючою країною. Це безвідповідально,
– заявив Віктор Бронюк.
Водночас артист зауважив, що критикувати Зеленського під час війни – неправильно.
"Неважливо, як я ставлюся до нього як до людини, але вважаю, що в умовах війни критика в бік президента... Можливо, якщо вона об'єктивна, але в нас же так не прийнято", – додав Бронюк.
Дивіться інтерв'ю з Віктором Бронюком: відео
Що про Володимира Зеленського говорили інші зірки
- Співак Позитив раніше часто знімався в шоу, до яких причетний Володимир Зеленський. Ще до війни артист вважав його суперменом. Зараз президент для нього є прикладом справжнього лідера.
- Лідер гурту ТНМК Фагот перетинався з лідером держави на шоу-бізнесових вечірках і ще тоді "вважав його хлопцем з характером". Зараз же, на думку співака, Зеленський "відкрився дуже добре".
- Співачка Наталка Карпа зізналася, що пишається Зеленським і дякує Богу, що благословив нас саме ним у такий непростий час. На думку артистки, інші на його місці вже могли б здати Україну росіянам.
- Гуморист Євген Кошовий спілкується з президентом Зеленським під час війни. Він зізнався, що навіть навідував друга. За його словами, Володимир працює на перемогу України.
- Завжди критичний до влади Ігор Кондратюк віддав належне президенту. За його словами, протягом останніх півтора роки "він з Зе перетворився на Зеленського".