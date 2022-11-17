Попри війну фінал Нацвідбору Євробачення-2023 відбудеться у прямому ефірі 17 грудня, щоправда, в укритті. До шорт-листа потрапили одразу 10 виконавців. Одні з них уже штурмували національний конкурс 2020 року, а інші тільки мріють увірватися в український шоу-біз. У матеріалі 24 каналу читайте головні факти про тих, хто може представити Україну на Євробаченні-2023 у Великій Британії.

Важливо Колишні фаворити та нові зірки: Суспільне оголосило 10 фіналістів Нацвідбору Євробачення

Що відомо про фіналістів Нацвідбору Євробачення-2023

2TONE

Це гурт двох друзів – Івана та Богдана, які називають себе "дуетом сторіччя". Вони вуличні музиканти з Києва, і виступи на площах і в людних місцях столиці були їхнім заробітком. Натомість під час повномасштабної війни гурт давав концерти на сході для українських захисників та захисниць.

2TONE брав участь у 12 сезоні "Голосу країни". У свою команду їх взяв Святослав Вакарчук. Хлопці дійшли до "нокаутів", але 10 випуск став для них останнім, у прямий ефір їх не взяли.

Голос країни 12 сезон 10 випуск: дивіться онлайн – виступ дуету 2Tone

Angelina

Angelina – сценічне ім'я співачки Ангеліни Тереннікової. З 13 років вона пише пісні, а 2019-го була учасницею 5 сезону "Голос. Діти" у команді Джамали.

Ангеліна двічі ставала фіналісткою Нацвідбору Дитячого Євробачення – 2019 та 2020 року, а тепер спробує підкорити дорослий конкурс. Через повномасштабну війну дівчина виїхала до Швеції та взяла участь у талант-шоу Idol, де розповідала про війну в Україні.

DEMCHUK

Музикант, автор пісень і блогер Василь Демчук також брав участь у шоу "Голос. Діти" та "Голос країни". Треки DEMCHUK залітають у тікток, і саме там його почула Настя Каменських. У листопаді минулого року вони заспівали в дуеті та здивували мережу романтичним відео.

NK і Вася Демчук – Sorry 2: дивіться відео онлайн

FIINKA

FIINKA – псевдонім музикантки та відеоблогерки Ірини Вихованець. Як співачка вона дебютувала 2019 року з піснею "Груба". До цього вона знімала комедійне шоу на ютуб-каналі "Ліжник ТВ". Її іронічні скетчі про життя гуцулів виходять і досі.

FIINKA співає хіп-хоп з нотками українського фолькльору та популяризує гуцульську культуру. У репертуарі Ірини переважно жартівливі пісні.

FIINKA – Бий: дивіться відео онлайн

Jerry Heil

Яна Шемаєва давно відома українській публіці. Раніше До 2019 року вона була відеоблогеркою та кавер-виконавицею, а навесні випустила трек "Охрана, отмєна", який став суперхітом. Артистка навіть стала "Відкриттям року" за версією журналу Viva.

2020 року Jerry Heil вже брала участь у Нацвідборі Євробачення з англомовним треком VEGAN і теж пройшла до фіналу. Тоді Яну обійшов гурт Go_A.

Нацвідбір Євробачення-2020: Jerry Heil – VEGAN: дивіться відео онлайн

KRUTЬ

Бандуристка Марина Круть також брала участь Нацвідборі Євробачення-2020 та потрапила до фіналу. Однак тоді дівчині забракло голосів.

Візитівкою KRUTЬ є поєднання електронної музики з бандурою. 2018 року вийшов її дебютний альбом Arche, за рік – мініальбом Albino. 2022-го Марина Круть видала третій альбом "Літепло", в якому дует з Вовою зі Львова, саундтрек до фільму "Я працюю на цвинтарі" та інтерпретація вірша Лесі Українки Contra Spem Spero.

Нацвідбір Євробачення-2020: KRUTЬ – 99: дивіться відео онлайн

Moisei

Moisei – сценічне ім'я музиканта, скрипаля та композитора Мойсея Бондаренка. До 24 лютого він навчався в Києві, був вуличним музикантом, а зараз служить у лавах ЗСУ, де продовжує свою справу.

Вірусним стало відео Moisei, де він грає на скрипці трек Lovely Billie Eilish та Khalid. Ролик знятий на руїнах після прильоту російської ракети неподалік Бахмута.

Moisei – Lovely: дивіться відео онлайн

OY Sound System

Це український гурт, який виконує електронну музику з елементами фолку. Його учасники – лідер "ДахаБраха" Марко Галаневич, його брат і саундпродюсер Тарас Галаневич та вокалістка Вікторія Родько. Разом вони творять у напрямку Bass Music, World Music, GlobalBeat та CDM.

Гурт OY Sound System об'їздив з концертами майже всю Україну, виступав на Atlas Weekend, Jazz Koktebel. Колектив підкорює й Європу – до війни встиг засвітитися на фестивалях у Польщі, Нідерландах.

OY Sound System – Gangsters Of Peace: дивіться відео онлайн

Tember Blanche

Це дует, заснований 2020 року. У його складі лише вокалістка та авторка пісень Олександра Ганапольська та гітарист і саундпродюсер Владислав Лагода. Вони грають інді-поп з елементами фолку.

У Tember Blanche всього один альбом "Тут немає нікого, окрім нас". Гурт відомий фітом з переможцями Євробачення-2022 Kalush Orchestra. Їхній трек "Калуські вечорниці" завірусився в мережі та став інтернет-хітом.

Kalush, Tember Blanche – Калуські вечорниці: дивіться відео онлайн

TVORCHI

TVORCHI – електронний гурт, відомий фанам Євробачення. Це саунд-продюсер Андрій Гуцуляк та вокаліст Джеффрі Кенні, які були учасниками Нацвідбору Євробачення-2020 разом з KRUTЬ та Jerry Heil.

За право представляти Україну вони змагалися з треком Bonfire, але Джеффрі "підкачав" з вокалом. У разі перемоги позайматися зі співаком обіцяла сама Джамала.

Нацвідбір Євробачення-2020: TVORCHI – Bonfire: дивіться відео онлайн