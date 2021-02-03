Блиснула оголеними грудьми: вагітна Василіса Фролова знялася у відвертій фотосесії 18+

Відома українська телеведуча та модель Василіса Фролова вагітна первістком. Знаменитість часто позує на камеру у відвертому вбранні. Днями вона засвітила оголені груди в костюмі Міккі Мауса.
Джерело: інстаграм Василіси Фролової
Телеведуча вже зовсім скоро вперше стане мамою Вона з нетерпінням чекає на цей момент, прагне якомога швидше познайомитися з малюком. Та поки насолоджується особливим станом і не втрачає нагоди зазнімкувати ці неповторні миті. Часто Василіса позує в еротичних фотосесіях.
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Днями зірка оприлюднила декілька сексуальних кадрів, які вже встигли розбурхати мережу. Вона постала перед камерою в образі відомого героя мульфільмів – Міккі Мауса. Фролова одягнула чорне обтисле боді, яке оголило її пишні сідниці та підкреслило чималий вагітний животик.
На одній зі світлин знаменитість переодягнулася. Вона позувала у плащі чорного кольору та блиснула оголеними грудьми. Жінка не одягала бюстгальтера, а також оголила свій живіт. Волосся вона забрала під шапку, а на обличчі зробила бездоганний макіяж з темною помадою на губах.
А звідки взялося повір'я, що вагітним треба обов'язково робити милі фотосесії в тюлі? Не треба писати тільки, що в цьому стані жінка і є втілення доброти і ніжності, це зрозуміло. Але навіщо обмежуватися прозорими ганчірочками?
– написала в публікації майбутня зіркова матуся.
Еротичний образ Василіси Фролової / Фото з інстаграму Василіси Фролової
Еротичний образ Василіси Фролової / Фото з інстаграму Василіси Фролової
Еротичний образ Василіси Фролової / Фото з інстаграму Василіси Фролової