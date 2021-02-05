Повністю оголена: вагітна Емілі Ратажковскі розбурхала мережу гарячими фото 18+

Американська модель Емілі Ратажковскі чекає на народження первістка. Навіть під час вагітності знаменитість не припиняє оголюватися перед камерою та розбурхує уяву прихильників відвертими кадрами.

Джерело: інстаграм Емілі Ратажковскі

Емілі Ратажковскі приєдналася до числа тих відомих жінок, які повідомили про вагітність на карантині. Дівчина неймовірно щаслива, адже вже через декілька місяців вперше стане мамою. Чималий вагітний животик вона демонструє на еротичних фотографіях.

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Мережею ширяться нові сексуальні світлини Ратажковскі. Вона оприлюднила два селфі, які зробила у білосніжній ванній кімнаті. Модель сфотографувалася у дзеркалі повністю оголеною.

Емілі й раніше полюбляла ділитися таким контентом. Вона не соромиться показувати своє оголене тіло багатомільйонній аудиторії прихильників. На нових фото знаменитість постала, демонструючи свій особливий стан. Також вона показала апетитні оголені сідниці та пишні груди, інтимні зони яких прикрила рукою. Волосся зірка вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж.

Іноді я відчуваю себе Вінні-Пухом в людській подобі, потім – богинею родючості з соковитою попкою,

– написала в публікації Ратажковскі.



Оголена Емілі Ратажковскі у ванній кімнаті / Фото з інстаграму Емілі Ратажковскі



Оголена Емілі Ратажковскі у ванній кімнаті / Фото з інстаграму Емілі Ратажковскі