Був легендою: пішов з життя український оперний співак Бойко

У понеділок, 15 лютого, помер Анатолій Бойко – легендарний оперний співак та один із найкращих басів України. Йому було 75 років.

Народний артист України Бойко був зіркою Одеського театру опери та балету. Там він розпочав свою кар'єру ще у 1972 році.

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Пресслужба театру висловила щирі співчуття рідним та близьким оперного співака.

Це величезна втрата для музичного світу та для всіх нас. Творчість Анатолія Івановича Бойко та світла пам'ять про нього назавжди залишаться у наших серцях,

– мовиться у повідомленні.

У театрі наголосили, що Бойко "до останнього продовжував віддано служити мистецтву, радуючи публіку своїм блискучим талантом".



Анатолій Бойко / Одеська опера Анатолій Бойко / Одеська опера

Які партії виконував Бойко

"За чотири десятиліття Анатолій Іванович виконав всі провідні басові партії, про які тільки може мріяти співак", – розповіли в Одеській опері. Зокрема, він перевтілився у таких героїв:

Феррандо ("Трубадур");

Сальєрі ("Моцарт і Сальєрі");

Батька ("Катерина");

Бориса ("Борис Годунов") та інші.

Що відомо про Анатолія Бойка